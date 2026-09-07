Δροσιά: Συνελήφθη η πρώην σύντροφος του 38χρονου για ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας

Snapshot Συνελήφθη η πρώην σύντροφος του 38χρονου για ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά.

Η πρώην σύντροφος εμφανίστηκε στο δικαστήριο θεωρώντας ότι είναι μάρτυρας, χωρίς να γνωρίζει τη μήνυση σε βάρος της.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας ομολόγησε μετά τη σύλληψή του στη Ζάκυνθο.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το θύμα να επιβιώνει παρά τους πυροβολισμούς.

Η δικαιοσύνη εξετάζει τώρα τον ρόλο της πρώην συντρόφου στην επίθεση, ενώ η δίκη συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η πρώην σύντροφός του συνελήφθη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην επίθεση, καθώς σε βάρος της είχε υποβληθεί μήνυση για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Η γυναίκα εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, όπου ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση, συνοδευόμενη από τη μητέρα της. Στο εδώλιο βρίσκεται ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον 38χρονο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος, Κική Πακιρτζίδου, η πρώην σύντροφός του φέρεται να μην γνώριζε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε η συγκεκριμένη διαδικασία και πήγε στο δικαστήριο θεωρώντας ότι θα παραστεί ως μάρτυρας.

«Είχαμε υποβάλει μήνυση για ηθική αυτουργία και οι αστυνομικοί την έψαξαν, αλλά δεν την βρήκαν. Αυτή σήμερα εμφανίστηκε αμέριμνη στο δικαστήριο νομίζοντας ότι η δικογραφία είχε κλείσει», ανέφερε η δικηγόρος μιλώντας στο Mega.

Όπως περιέγραψε, η γυναίκα έφτασε στο ακροατήριο μαζί με τη μητέρα της. «Εκεί ήρθε ο αστυνομικός και της ζήτησε να την ακολουθήσει. Η ίδια είπε ότι είναι μάρτυρας, αλλά ο αστυνομικός της είπε “δεν μπορείτε να παραμείνετε, πρέπει να με ακολουθήσετε”», πρόσθεσε.

Η επίθεση στη Δροσιά

Η επίθεση σημειώθηκε στις 6:20 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου. Ο 29χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο 38χρονος.

Οι δύο άνδρες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 29χρονος άνοιξε πυρ εναντίον του.

Η στιγμή της επίθεσης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο ακούγεται ο 38χρονος να φωνάζει «τι κάνεις;», την ώρα που ο δράστης συνεχίζει να πυροβολεί.

Το θύμα προσπάθησε να απομακρυνθεί και έπεσε μέσα σε θάμνους, οι οποίοι φαίνεται πως λειτούργησαν προστατευτικά. Παρά τα πυρά, κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση.

Η σύλληψη στη Ζάκυνθο

Ο 38χρονος αναγνώρισε τον 29χρονο ως τον άνθρωπο που του επιτέθηκε, γεγονός που συνέβαλε στην ταυτοποίησή του.

Πέντε ημέρες μετά την επίθεση, ο 29χρονος εντοπίστηκε στη Ζάκυνθο και συνελήφθη. Αρχικά φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Από την αρχή της έρευνας οι Αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Η 38χρονη οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η δικαστική διαδικασία για την επίθεση συνεχίζεται.

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