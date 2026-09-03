Κύπρος: Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό - Όχημα δεν σταμάτησε σε έλεγχο - Δύο συλλήψεις

Snapshot Στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε άγρια καταδίωξη όταν ένα λευκό ημιφορτηγό δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος, αλλά οι δύο επιβαίνοντες συνέχισαν την οδήγηση με σκασμένα λάστιχα.

Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε και οι δύο επιβαίνοντες, δύο Τουρκοκύπριοι ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν.

Ο οδηγός ήταν γνωστός στις αρχές από παρόμοιο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Κύπρο, καθώς ένα λευκό ημιφορτηγό δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών κι ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος.

Παρόλα αυτά, οι δύο επιβαίνοντες δεν ακινητοποίησαν το όχημα και συνέχισαν να το οδηγούν στους δρόμους της Λεμεσού με σκασμένα λάστιχα.

Τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, πρόκειται για δύο Τουρκοκύπριους, ηλικίας 20 και 19 ετών, εκ των οποίων ο οδηγός φέρεται να ήταν γνωστός στις Αρχές από παρόμοιο περιστατικό.