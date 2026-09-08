Φωτιά τώρα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στη Θέρμη
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Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (08/09) στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ένα ελικόπτερο.
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