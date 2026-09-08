Φωτιά τώρα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης

Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (08/09) στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και ένα ελικόπτερο.