Σέρρες: Νύχτα έντασης στη δομή μεταναστών στο Κλειδί

Snapshot Στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών σημειώθηκαν επεισόδια το βράδυ της Τρίτης 8/9.

Ομάδα περίπου 40 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκε με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις.

Προκλήθηκαν φθορές στην περίφραξη της δομής και σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας.

Η ένταση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και χρειάστηκε αστυνομική επέμβαση για τον έλεγχο της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Μία ακόμα νύχτα έντασης και επεισοδίων καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (8/9) στην κλειστή δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, γύρω στις 23:00 χθες το βράδυ ομάδα περίπου 40 ατόμων που διαμένουν στη Δομή και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσαν φθορές σε τμήμα της περίφραξης.

Από τη ρίψη πετρών προκλήθηκαν φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ένταση κράτησε για περίπου δύο ώρες και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση.

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