Ρόδος: Συνελήφθη 50χρονος για έκθεση ανηλίκου έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Στη σύλληψη ενός 50χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου στη Ρόδο, για έκθεση ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 50χρονος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο παιδί του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.