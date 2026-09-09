Ρόδος: Συνελήφθη 50χρονος για έκθεση ανηλίκου έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη ενός 50χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου στη Ρόδο, για έκθεση ανηλίκου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 50χρονος επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο παιδί του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού
12:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις σε προαύλιο σχολείου για κατοχή κάνναβης
11:30 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου
20:17 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ