Θεσσαλονίκη: «Άδειαζαν» τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω Dark Web - Κάθειρξη έως 11 χρόνια σε 7 άτομα

Snapshot Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε πολυετείς ποινές κάθειρξης σε επτά από τους δέκα κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πελάτες τραπεζών την περίοδο 2018-2019.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κλεμμένα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα από το Dark Web και τεχνικές υποκλοπής τηλεφωνικών κλήσεων για να παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας των τραπεζών.

Η οικονομική ζημία που προκλήθηκε ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, με θύματα δεκάδες πολίτες, ενώ οι δράστες πλήρωναν και ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω των αποκτηθέντων λογαριασμών.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ένας πρώην ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός, με ποινές που φτάνουν έως 11 χρόνια κάθειρξης, και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν στο σύνολό τους τις κατηγορίες στη δίκη, εκτός από τον 26χρονο που αποδέχθηκε το πλημμέλημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, επικαλούμενος πάθηση. Snapshot powered by AI

Πολυετείς ποινές κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε επτά από τους δέκα κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε ανυποψίαστους πελάτες τραπεζών, αποκτώντας παράνομα πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης, που φέρονται να έδρασαν την περίοδο 2018-2019, αξιοποιούσαν κλεμμένα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα τα οποία προμηθεύονταν μέσω του Dark Web, ενώ με τεχνικές υποκλοπής τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων κατάφερναν να παρακάμπτουν δικλίδες ασφαλείας των τραπεζών.

Η δράση τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προκάλεσε οικονομική ζημία που ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, με δεκάδες πολίτες να περιλαμβάνονται στα θύματα. Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν στο εδώλιο έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Ιερέας, ο ανιψιός του και αστυνομικός μεταξύ των καταδικασθέντων

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 10 μήνες φυλάκισης έως 11 έτη κάθειρξης σε επτά κατηγορούμενους, ενώ τρεις αθωώθηκαν. Μεταξύ των καταδικασθέντων περιλαμβάνονται ένας πρώην ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι ένας 26χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, καθώς και ο 42χρονος θείος του, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών. Οι δύο άνδρες εμφανίζονται στη δικογραφία ως πρόσωπα με πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της ομάδας.

Ο 26χρονος εκτίει ήδη πολυετή ποινή κάθειρξης για ανάλογες απάτες που αποκαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο 42χρονος είναι πρώην ιερέας, καθώς έχει καθαιρεθεί, και κρατείται προσωρινά για εμπλοκή σε άλλη υπόθεση που αφορά διακίνηση μεταναστών.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και αστυνομικός, στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη επτά ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις απάτες. Αντίθετα, δεύτερος αστυνομικός που κατηγορείτο για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε.

Για όσους τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Στο Dark Web αναζητούσαν τα «κλειδιά» των τραπεζικών λογαριασμών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, βασικό «εργαλείο» για την τέλεση των ηλεκτρονικών απατών ήταν η πρόσβαση των «πρωταγωνιστών» της υπόθεσης στο Dark Web. Από εκεί φαίνεται πως αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης (password/username), προσωπικά δεδομένα κι άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες.

Με τη χρήση τεχνικών, όπως η εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε «επιχειρησιακά» τηλέφωνα των δραστών και λαμβάνοντας επιπρόσθετους κωδικούς ασφαλείας, φαίνεται πως παρέκαμπταν δικλίδες ασφαλείας αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web- banking και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων.

Πλήρωναν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορία, ΔΕΗ, κινητή τηλεφωνία

Όπως περιγράφεται στην ίδια δικογραφία, από τους λογαριασμούς αυτούς εκδίδονταν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είτε χρησιμοποιούσαν είτε πουλούσαν, αποκομίζοντας κέρδος. Επιπλέον, πλήρωναν βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, τη ΔΕΗ, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας χρεώνοντας μέσω web-banking τους λογαριασμούς των θυμάτων. Για το συγκεκριμένο σκέλος της δράσης, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν μέσω γνωστών και σε διάφορους χώρους, άτομα που ενδιαφέρονταν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, έναντι αμοιβής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, προκειμένου να συσκοτίσουν τις χρηματικές ροές προέβαιναν και σε αγορές κρυπτονομισμάτων, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Κανένας από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη κι όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους, αρνούμενοι τις κατηγορίες- σχεδόν στο σύνολό τους. Ο 26χρονος, πάντως, δια του συνηγόρου του, αποδέχθηκε το πλημμέλημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, ενώ επικαλέστηκε πάθηση, που όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους καταλογισμού των πράξεων του.

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