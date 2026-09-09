Το 56% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο

Snapshot Το 56% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το 68% πιστεύει ότι υπάρχει γενική επιδείνωση της κατάστασης ή απώλεια κανονικότητας στην Ευρώπη.

Το 74% θεωρεί ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις υπάρχουσες προκλήσεις.

Παρά την απαισιοδοξία, το 73% υποστηρίζει την ενότητα, την πολιτική ολοκλήρωση, την ειρήνη, την ασφάλεια ή την οικονομική ευημερία της Ευρώπης.

Οι πιο αρνητικές απόψεις καταγράφονται στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, με το 83% των υποστηρικτών της ριζοσπαστικής δεξιάς να βλέπουν αρνητικά το μέλλον της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους σε ποσοστό 56% πιστεύει ότι το μέλλον της Ευρώπης απειλείται.

Αυτό αναδεικνύει μελέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), όπως δημοσιεύει ο Guardian.

Η έρευνα διεξήχθη σε 5.800 κατοίκους της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης πώς γίνεται αντιληπτή η ευρωπαϊκή κατάσταση και συζητείται στους πολιτικούς κύκλους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει «γενική επιδείνωση της κατάστασης ή απώλεια κανονικότητας» στην Ευρώπη. Μόνο το 12% αντιλαμβάνεται την τρέχουσα περίοδο ως περίοδο «ευρωπαϊκής αφύπνισης και ανανέωσης».

Ταυτόχρονα, το 74% όσων απάντησαν δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις υφιστάμενες προκλήσεις.

Παρά τις αρνητικές αξιολογήσεις, η πλειονότητα των Ευρωπαίων δεν υποστηρίζει την ιδέα της αποδυνάμωσης της ολοκλήρωσης ή της διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 73 % όσων απάντησαν συνδέουν το όραμά τους για το μέλλον της Ευρώπης με την ενότητα και την πολιτική ολοκλήρωση, την ειρήνη και την ασφάλεια ή την οικονομική ευημερία.

Συγκεκριμένα, το 35% ανέφερε την ενότητα και την πολιτική ολοκλήρωση ως το κύριο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, το 28% την ειρήνη και την ασφάλεια, ένα άλλο 19% την ευημερία. Μόνο το 13% ήταν υπέρ της μικρότερης επιρροής της ΕΕ ή της πιθανής διάλυσής της.

Τα πιο αρνητικά συναισθήματα, σύμφωνα με τη μελέτη, καταγράφηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Σχεδόν οι μισοί κάτοικοι αυτών των χωρών αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη της Ευρώπης κυρίως αρνητικά. Μεταξύ των υποστηρικτών των ριζοσπαστικών δεξιών κομμάτων, το μερίδιο των απαισιόδοξων εκτιμήσεων είναι πολύ υψηλότερο: το 83% από αυτούς μίλησαν για την Ευρώπη στο πλαίσιο των απωλειών και της παρακμής.

Οι συντάκτες της μελέτης σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία των Ευρωπαίων για την κατάσταση της ηπείρου στο πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών ζητημάτων και ζητημάτων ασφάλειας. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία δείχνουν ότι μια αρνητική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης δεν σημαίνει απαραίτητα απόρριψη της ιδέας της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς συνεχίζουν να ενισχύονται στις χώρες της ΕΕ, πολλά από τα οποία εμμένουν σε ευρωσκεπτικιστικές θέσεις.