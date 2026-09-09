Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων

Οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας

Μίλτος Τσεκούρας

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι κηδείες των δύο πιλότων του F-4 Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα θα γίνουν αύριο στον Πύργο και στα Ιωάννινα.
  • Ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησε πίσω του τη σύζυγό του και την 5 μηνών κόρη του.
  • Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια ζούσε με τη σύζυγό του και τον 5χρονο γιο τους στον Πύργο.
  • Το αεροσκάφος Phantom είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ήταν απολύτως αξιόπλοο πριν την πτήση.
  • Οι οικογένειες και οι τοπικές κοινότητες εκφράζουν βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πιλότων.
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Οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, θα πραγματοποιηθούν αύριο.

Πιο συγκεκριμένα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.

Το απόγευμα αύριο, στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Ραγίζουν καρδιές οι συγγενείς των δύο αδικοχαμένων πιλότων

Δύο στολές, δύο οικογένειες, δύο όνειρα που έμειναν μετέωρα. Πίσω από το μοιραίο Phantom δεν βρίσκονταν μόνο δύο έμπειροι πιλότοι, αλλά δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν, έγιναν γιοι, σύζυγοι και πατέρες που χάθηκαν μέσα σε μία στιγμή «βυθίζοντας» στο πένθος τους οικείους τους. Οι δικοί τους άνθρωποι μιλούν για τον Δημήτρη Πέτρου και τον Γιάννη Μπλέτσια, κρατώντας ζωντανές τις τελευταίες αναμνήσεις τους.

«Όταν έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, θα τους σώσω», έλεγε ο 37χρονος σμηναγός, όπως θυμάται ο θείος του. Από παιδί είχε αποφασίσει τι ήθελε να γίνει. Η αγάπη του για τα αεροπλάνα και η επιθυμία του να υπηρετήσει την πατρίδα τον οδήγησαν τελικά στους αιθέρες.

Σήμερα, η οικογένειά του προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του και την μόλις 5 μηνών κόρη του.

«Για πάντα θα μας λείπει το παιδί μας. Πάει, σταμάτησε η ζωή μας. Ούτε θα συνέλθουμε ποτέ. Είναι λες και τον περιμένουμε να έρθει από στιγμή σε στιγμή», λέει με σπασμένη φωνή ο θείος του.

Κάθε φορά που ο Δημήτρης περνούσε με το αεροσκάφος πάνω από τα Γιάννενα, φρόντιζε να στείλει ένα σημάδι στους δικούς του ανθρώπους. Τους ειδοποιούσε ότι θα περάσει και από ψηλά, τους χαιρετούσε με τον δικό του τρόπο.

«Περνούσε από πάνω, έριχνε πολλές φορές λίγο καπνό, έκανε έναν πλάγιο χαιρετισμό και έφευγε το παιδί και ξέραμε ότι είναι ο Δημήτρης», τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος γνώριζε καλά τους κινδύνους της δουλειάς του. «Μου έλεγε πάντα “εντάξει, γίνεται κάποιος έλεγχος αλλά δεν είμαστε ποτέ ασφαλείς”. Αν του τύχει μία βλάβη, πώς θα σταθεί στον αέρα;»

Στο Πολυστάφυλο Πρεβέζης, τόπο καταγωγής του πατέρα του, οι κάτοικοι αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση τον δικό τους «ίκαρο». Μιλούν για έναν άνθρωπο δεμένο με τον τόπο και την οικογένειά του.

«Αγαπούσε πολύ το χωριό, αγαπούσε τους γονείς του. Έλειψε αυτό το παιδί από την περιοχή μας, τον έκλαψαν και οι πέτρες.»

Την ίδια ώρα, στην Ηλεία, το πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του επισμηναγού Γιάννη Μπλέτσια.

Από μικρός είχε μεγαλώσει με την αγάπη για τα αεροπλάνα, επηρεασμένος και από τον πατέρα του. Για τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, όμως, πάνω απ’ όλα ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειας. «Από μικρό, λόγω του πατέρα του, αγαπούσε τα αεροπλάνα. Πάνω απ’ όλα ήταν άνθρωπος».

Ο Γιάννης ζούσε με τη σύζυγό του και τον πεντάχρονο γιο τους στον Πύργο. Για τους δικούς του ανθρώπους, η ιδιότητα του πιλότου δεν ήταν αυτή που καθόριζε την εικόνα του. Ήταν πρώτα και πάνω απ’ όλα ο πατέρας που λάτρευε το παιδί του.

«Για εμάς δεν είναι ήρωας ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένας μπαμπάς, εμείς έτσι τον ξέραμε. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν ο γιος του», είπε.

Στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής, όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά.

Άλλωστε, αυτό κάνουν καθημερινά οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Άκρως εντυπωσιακό για εμάς, ρουτίνα για εκείνους.

Το ίδιο ακριβώς έκαναν και μία ημέρα αργότερα. Μόνο που αυτή τη φορά, η πτήση είχε την τραγική κατάληξη που όλοι γνωρίζουμε.

Σύμφωνα με αξιωματικούς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το Phantom ήταν κατάλληλο να πετάξει: είχε περάσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης και τους απαραίτητους ελέγχους και είχε κριθεί απολύτως αξιόπλοο.

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