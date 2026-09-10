Σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Αγρινίου-Ιωαννίνων – Στο νοσοκομείο 86χρονος
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Αγρινίου
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- Στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Ιωαννίνων σημειώθηκε σοβαρή μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στη Στράτο.
- Τραυματίστηκε ένας 86χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
- Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ένας 80χρονος οδηγός.
- Η Τροχαία Αγρινίου διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αγρινίου-Ιωαννίνων, κοντά στη Στράτο, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας 86χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Στο άλλο όχημα επέβαινε ένας 80χρονος οδηγός.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
Δείτε περισσότερες εικόνες από το τροχαίο:
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