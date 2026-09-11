Το χαβά τους οι Τούρκοι με το «Turkaegean» - Αποκλειστική εικόνα από το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης

Snapshot Στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης προβάλλεται ακόμη το «Turkaegean», παρά την ακύρωση του εμπορικού σήματος από ευρωπαϊκά όργανα.

Η Ελλάδα πέτυχε την ακύρωση του «Turkaegean» ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος σε δύο βαθμούς μέσω του EUIPO και του Συμβουλίου Προσφυγών.

Η ονομασία «Turkaegean» θεωρείται γεωγραφικός όρος με συνδηλώσεις στην τουρκική πλευρά του Αιγαίου, γεγονός που επηρέασε την απόφαση ακύρωσης.

Η τουρκική πλευρά συνεχίζει να προβάλλει το «Turkaegean» παρά τη νομική ήττα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα του «Turkaegean» έχει ήδη διαδοθεί διεθνώς μέσω διαφημίσεων σε σημαντικούς αεροπορικούς κόμβους, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη εξαφάνισή της από την αγορά. Snapshot powered by AI

Μπορεί η Τουρκία να έχασε τη μάχη για την κατοχύρωση του «Turkaegean» ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος, όμως η ονομασία εξακολουθεί να προβάλλεται από την Άγκυρα με σκοπό να προβάλλει τουριστικά τα μικρασιατικά παράλια στις ακτές του Αιγαίου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Istanbul Airport, το τεράστιο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία που δημοσιεύει το Newsbomb.gr, σε διαφημιστικό banner μέσα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προβάλλεται το «Turkaegean», παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εμπορική ονομασία έχει ήδη ακυρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης και του κόσμου. Μόνο το 2025 εξυπηρέτησε περίπου 84,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2024, ενώ συνδέει την Κωνσταντινούπολη με περισσότερους από 330 προορισμούς. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν περίπου 547.000 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο.

Με απλά λόγια, η εικόνα ενός banner με το «Turkaegean» σε έναν τέτοιο χώρο δεν απευθύνεται σε μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους. Βρίσκεται σε ένα αεροπορικό σταυροδρόμι από το οποίο περνούν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Οπως αποδεικνύεται από την πρακτική των Τούρκων, μπορεί να έχασαν μεγαλοπρεπώς τη δικαστική μάχη για την κατοχύρωση του σήματος «Turkaegean» στα δικαστήρια, όμως τίποτα δεν τους εμποδίζει να χρησιμοποιούν τον όρο με τον οποίο επιχειρούν να οικειοποιηθούν την ιστορία του Αιγαίου. Μπορεί δηλαδή η Τουρκία να απώλεσε διεθνώς το «Turkaegean» σαν σήμα κατατεθέν που επιχείρησαν να κατοχυρώσουν, αλλά δεν μοιάζει διατεθειμένη να διακόψει την χρήση του όρου στο έδαφός της.

Η Ελλάδα το ακύρωσε στην Ευρώπη - η Τουρκία συνεχίζει να το προβάλλει

Η ιστορία του «Turkaegean» ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2021, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (TGA) κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρωση της ονομασίας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Η ελληνική πλευρά δεν άφησε την υπόθεση να περάσει απαρατήρητη. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα εμπορικά σήματα από τον Μάιο του 2022, ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών για την προσβολή του σήματος. Τον Φεβρουάριο του 2023 κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου ευρωπαϊκού Γραφείου.

Η πρώτη μεγάλη δικαίωση για την Ελλάδα ήρθε τον Ιανουάριο του 2025, όταν το EUIPO αποφάσισε την ακύρωση και διαγραφή του «Turkaegean» ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος. Η ακύρωση αφορούσε έξι κατηγορίες υπηρεσιών, μεταξύ άλλων τη διαφήμιση, τα μέσα ενημέρωσης, τις μεταφορές, την εκπαίδευση, τη φιλοξενία και τις νομικές υπηρεσίες.

Η τουρκική πλευρά, όμως, δεν έμεινε εκεί. Προσέφυγε κατά της απόφασης στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του EUIPO. Και έχασε ξανά.

Στις 29 Μαΐου 2026, το Συμβούλιο Προσφυγών απέρριψε την τουρκική προσφυγή και επικύρωσε την ακύρωση και διαγραφή του «Turkaegean» από το ευρωπαϊκό μητρώο εμπορικών σημάτων.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια υπόθεση στην οποία η ελληνική πλευρά έχει ήδη δικαιωθεί σε δύο επίπεδα ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

Το «Turkaegean» ακυρώθηκε στην Ευρώπη, με την ελληνική πλευρά να δικαιώνεται

Τι σημαίνει πραγματικά η απόφαση

Η απόφαση του EUIPO αφορά την προστασία και την ισχύ του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τουρκία επιχείρησε να κατοχυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ονομασία «Turkaegean» για την τουριστική της προβολή και η προσπάθεια αυτή ακυρώθηκε από το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας εμπορικών σημάτων.

Μάλιστα, στην απόφαση του 2025 το EUIPO αντιμετώπισε την ονομασία ως έναν όρο με ισχυρές γεωγραφικές συνδηλώσεις. Όπως έχει αναφερθεί σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης, για τους αγγλόφωνους καταναλωτές ο όρος μπορεί να παραπέμπει στην «τουρκική πλευρά του Αιγαίου», συνδέοντας την ονομασία με την περιοχή και με τουριστικούς προορισμούς όπως η Σμύρνη.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την υπόθεση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πέρα από το καθαρά εμπορικό της σκέλος.

Γιατί όταν ένας γεωγραφικός όρος μετατρέπεται σε brand, δεν πρόκειται πλέον απλώς για μια λέξη πάνω σε μια διαφημιστική αφίσα. Πρόκειται για το πώς ένας τόπος παρουσιάζεται διεθνώς, ποιοι συνειρμοί δημιουργούνται και ποια εικόνα μένει τελικά στον ταξιδιώτη.

Η Ελλάδα έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα θεσμικά και νομικά εργαλεία για να προσβάλει την κατοχύρωση του «Turkaegean» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι σήμερα έχει δικαιωθεί δύο φορές στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Το ερώτημα πλέον είναι, πόσο εύκολο είναι να σβήσει ένα brand από τη διεθνή αγορά όταν έχει ήδη επενδυθεί τόσο μεγάλο επικοινωνιακό κεφάλαιο για να γίνει γνωστό.

Γιατί ένα εμπορικό σήμα ακυρώνεται στα χαρτιά, ωστόσο η εικόνα, που έχει ήδη ταξιδέψει σε αεροδρόμια, διαφημίσεις και τουριστικές καμπάνιες είναι πολύ πιο δύσκολο να εξαφανιστεί.

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