Ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Παιδικά Χωριά SOS

Τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Mario Navas, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο κ. Navas, συνοδευόμενος από ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS και ενημερώθηκε από τα στελέχη του Οργανισμού για το έργο και τις δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+).

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι δράσεις πρόληψης και έγκαιρης υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, καθώς και η σημασία της πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Βαγγέλης Τσίλης – Γενικός Διευθυντής Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, Mario Navas - Γενικός Διευθυντής της DG EMPL (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτης Κουδουμάκης -Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»

Όταν οι ευρωπαϊκοί πόροι γίνονται ουσιαστική στήριξη

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί στην πράξη πώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μετατρέπεται σε ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Παρόν στην επίσκεψη ήταν ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, κ. Βαγγέλης Τσίλης, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Navas και την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία και παρουσίασε το συνολικό έργο του Οργανισμού, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Η αξία των ευρωπαϊκών πόρων μετριέται τελικά στην αλλαγή που μπορούν να φέρουν στη ζωή ενός παιδιού και μιας οικογένειας. Η επίσκεψη του κ. Navas στο Αρίστηνο ανέδειξε ακριβώς αυτή τη σύνδεση: από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη χρηματοδότηση, στην ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που τη χρειάζονται», δήλωσε ο κ. Τσίλης.

Για τα Παιδικά Χωριά SOS, η επίσκεψη αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου που πραγματοποιείται στην περιοχή και της συμβολής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

Η συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση σημαντικών υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες της περιοχής. Είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί σε ανάγκη.

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ευχαριστούν θερμά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διαχρονική συνεργασία, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια.

Γιατί κάθε παιδί χρειάζεται κάποιον να πιστεύει σε αυτό.