Ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Παιδικά Χωριά SOS

Στο επίκεντρο το έργο των Παιδικών Χωριών SOS και ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών πόρων στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών

Newsroom

Ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Παιδικά Χωριά SOS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Mario Navas, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο κ. Navas, συνοδευόμενος από ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS και ενημερώθηκε από τα στελέχη του Οργανισμού για το έργο και τις δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+).

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι δράσεις πρόληψης και έγκαιρης υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, καθώς και η σημασία της πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

photosos1.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Βαγγέλης Τσίλης – Γενικός Διευθυντής Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, Mario Navas - Γενικός Διευθυντής της DG EMPL (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παναγιώτης Κουδουμάκης -Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»

Όταν οι ευρωπαϊκοί πόροι γίνονται ουσιαστική στήριξη

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί στην πράξη πώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μετατρέπεται σε ουσιαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Παρόν στην επίσκεψη ήταν ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, κ. Βαγγέλης Τσίλης, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Navas και την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία και παρουσίασε το συνολικό έργο του Οργανισμού, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Η αξία των ευρωπαϊκών πόρων μετριέται τελικά στην αλλαγή που μπορούν να φέρουν στη ζωή ενός παιδιού και μιας οικογένειας. Η επίσκεψη του κ. Navas στο Αρίστηνο ανέδειξε ακριβώς αυτή τη σύνδεση: από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη χρηματοδότηση, στην ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που τη χρειάζονται», δήλωσε ο κ. Τσίλης.

Για τα Παιδικά Χωριά SOS, η επίσκεψη αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου που πραγματοποιείται στην περιοχή και της συμβολής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

Η συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση σημαντικών υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες της περιοχής. Είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί σε ανάγκη.

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ευχαριστούν θερμά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διαχρονική συνεργασία, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για κάθε παιδί και κάθε οικογένεια.

Γιατί κάθε παιδί χρειάζεται κάποιον να πιστεύει σε αυτό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας - Ισχυρή άνοδος

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

18:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για επίδομα ανεργίας: «Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Βαρύτερη κατηγορία ζητά η οικογένεια - Ποια δεδομένα καλούνται να αντικρούσουν οι γιατροί

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Επικίνδυνη η πλασμαφαίρεση – Δεν είναι αποτοξίνωση ή αντιγήρανση»

17:59ANNOUNCEMENTS

Νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max: Προ-παραγγελίες σε Telekom & ΓΕΡΜΑΝΟ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ριζούπολη: Αγνοείται 34χρονος – Αγωνία για την τύχη του

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις των γιατρών που περιπλέκουν την έρευνα

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας - Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Από τις Βρυξέλλες στο Αρίστηνο: Ο Γενικός Διευθυντής της DG EMPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Παιδικά Χωριά SOS

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε σε εγκαίνια και αγιασμούς σχολείων στο Ηράκλειο, το Ίλιον και την Παιανία

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από την πρόβα για τη συναυλία στον Λυκαβηττό

17:30ΥΓΕΙΑ

Πότε η χρήση εισπνεόμενων συνδέεται με καρδιακό κίνδυνο σε ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο και εταιρεία από τις ουκρανικές δυνάμεις - Βίντεο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Πώς ένα τηλεφώνημα από την πτήση 93 έσωσε τον Λευκό Οίκο

17:13LIFESTYLE

Ρέμος για Μαζωνάκη: «Ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν μπορώ να το πιστέψω» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η 56χρονη γιατρός ρώτησε το AI πώς θα τον επαναφέρει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Όλα του αγιασμού δύσκολα: Βρισιές, μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ μαθητριών στα Χανιά – Βίντεο

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: Πρέπει να μπούνε φυλακή -Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει τη Δευτέρα ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

11:47LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, δεν έγινε ηλεκτροσόκ, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός, ήταν σε ασυστολία», λέει ο διοικητής του «Ελπίς»

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τι ποινή προβλέπεται για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για «θανατηφόρα έκθεση» που προκάλεσε τον θάνατο Μαζωνάκη

16:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ήταν νεκρός ο Μαζωνάκης όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολωνακίου; Τα κρίσιμα σημεία που καλούνται να εξηγήσουν οι γιατροί - Κρατούνται ως την απολογία τους - Στη σύζυγό του «τα ρίχνει» ο Θεοδωρόπουλος

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός χορήγησε 2 ενέσεις αδρεναλίνης στον τραγουδιστή - Τι είπε στο ΕΚΑΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ