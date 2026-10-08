Ρέντης - φωτιά σε πολυκατοικία: «Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε» 2 ηλικιωμένοι στο ΕΚΑΒ

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε με τη βοήθεια 15 πυροσβεστών και πέντε οχημάτων, ενώ απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι και οικογένειες με μικρά παιδιά

Μιχάλης Παπαδάκος

Ρέντης - φωτιά σε πολυκατοικία: «Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε» 2 ηλικιωμένοι στο ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου σε πολυκατοικία στη λεωφόρο Φλέμινγκ στη Νίκαια, προκαλώντας πυκνούς καπνούς στους κοινόχρηστους χώρους.
  • Η πολυκατοικία εκκενώθηκε με τη βοήθεια 15 πυροσβεστών και πέντε οχημάτων, ενώ απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι και οικογένειες με μικρά παιδιά.
  • Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ, ένας προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.
  • Η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από στρώμα που άρπαξε φωτιά από αναμμένο τσιγάρο, ενώ τα αίτια ερευνώνται.
  • Οι πυκνοί καπνοί δημιούργησαν σοβαρές δυσκολίες στην ορατότητα και την αναπνοή, όπως περιέγραψαν ένοικοι που χρειάστηκαν βοήθεια για την απομάκρυνσή τους.
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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ στη Νίκαια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος και μέσα σε λίγη ώρα προκάλεσε πυκνούς καπνούς, οι οποίοι εξαπλώθηκαν στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους.

Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ξεκίνησε επιχείρηση για την εκκένωση της πολυκατοικίας, καθώς ο καπνός είχε δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες για τους ενοίκους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ στη διάθεση των δυνάμεων υπήρχε και ειδικό όχημα με βραχίονα.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε απεγκλωβισμούς ενοίκων, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Δύο ηλικιωμένοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το διαμέρισμά τους με τη βοήθεια των πυροσβεστών. Ο ένας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ οι πυροσβέστες παρέμειναν στο σημείο για τον απαραίτητο έλεγχο του κτιρίου και προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιος ένοικος εγκλωβισμένος.

«Ήρθε ένα ντουμάνι, δεν μπορούσαμε να δούμε»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενοίκου που βρισκόταν στον έκτο όροφο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά.

Όπως περιέγραψε, είχε ξυπνήσει για να πάει στη δουλειά και έπινε καφέ με τη σύζυγό του, όταν άρχισαν να αντιλαμβάνονται έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού.

«Βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι. Μύριζε κάτι. Άνοιξα την εξώπορτα και ήρθε ένα ντουμάνι. Δεν μπορούσαμε να δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε τις συνθήκες στο κλιμακοστάσιο ως εξαιρετικά δύσκολες, καθώς ο καπνός ήταν τόσο πυκνός που η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική και η αναπνοή ιδιαίτερα δύσκολη.

Τελικά, κατάφερε να κατέβει από τις σκάλες με τη βοήθεια των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε, έχει μικρά παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο

Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζουν οι πυροσβέστες αναφέρουν ως πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς ένα στρώμα, το οποίο ενδέχεται να άρπαξε φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.

Οι φλόγες φαίνεται πως επεκτάθηκαν γρήγορα στο εσωτερικό του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη συγκέντρωση καπνού τόσο στον όροφο όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να εξακριβωθούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

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