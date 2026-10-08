Φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε οικία στην περιοχή των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.
- Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι υπό άγνωστες συνθήκες.
- Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο σπίτι.
- Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Φωτιά σε σπίτι ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχει άνθρωπος εντός του σπιτιού.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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