Φωτιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε οικία στην περιοχή των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι υπό άγνωστες συνθήκες.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο σπίτι.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε σπίτι ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχει άνθρωπος εντός του σπιτιού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Διαβάστε επίσης