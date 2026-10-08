Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον φυσικό αυτουργό

Snapshot Ο 35χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς ελαφρυντικά από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Ο δράστης εκτέλεσε τον 43χρονο ακαδημαϊκό με προμελετημένη ενέδρα στην Αγία Παρασκευή και διέφυγε με συνεργούς.

Η πρώην σύζυγος του θύματος, που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός, αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από 11μηνη προφυλάκιση.

Τα κίνητρα του εγκλήματος σχετίζονταν με διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικές διαφορές, όπως εκκρεμή χρέη και δικαστικές διαμάχες.

Ο φυσικός αυτουργός στρατολόγησε τρεις συνεργούς που ομολόγησαν την οργάνωση και εκτέλεση του φόνου. Snapshot powered by AI

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το δικαστήριο στον 35χρονο φυσικό αυτουργό της εν ψυχρώ δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή στις 4 Ιουλίου του 2025.

Όπως ανακοινώθηκε από την έδρα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την προμελετημένη εκτέλεση του 43χρονου ακαδημαϊκού. Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα ελάχιστα μέτρα μακριά από την κατοικία του. Μόλις τον πυροβόλησε, διέφυγε επιβιβαζόμενος σε μια ενοικιαζόμενη γκρι Porsche Cayenne όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του, ενώ έκρυψε το όπλο μέσα σε έναν πράσινο σάκο εργαλείων.

Και στους δύο συνεργούς έκανε μεταβολή της κατηγορίας σε απλή συνέργεια σε απειλή και έπεβαλε 10 μήνες φυλάκιση στον καθένα, ενώ κατηγορούνταν για συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Υπενθυμίζεται και η τραγική κατάληξη της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή. Η 43χρονη γυναίκα κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας. Έδωσε όμως τέλος στη ζωή της στις 4 Ιουνίου 2026 μέσα στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού, φτιάχνοντας θηλιά με τα σεντόνια του κελιού της. Είχε προηγηθεί η 11μηνη προφυλάκισή της. Στο σημείωμα που άφησε πίσω απευθυνόταν στα δίδυμα παιδιά της, τα οποία φιλοξενούνται πλέον σε ειδική δομή. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της η ίδια αρνιόταν κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, ελπίζοντας να αποδείξει την αθωότητά της στο δικαστήριο.

Τα κίνητρα της ενέδρας θανάτου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πίσω από την εκτέλεση κρύβονταν οξείες διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών και εκκρεμή χρέη. Το θύμα είχε μηνύσει τον 35χρονο δολοφόνο για σωματική βλάβη και απειλή μόλις δύο μήνες πριν από το φονικό.

Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατέγραψε πως η πρώην σύζυγος χρωστούσε 50.000 ευρώ στο Δημόσιο και διεκδικούσε επανειλημμένα χρήματα από τους κοινούς τους λογαριασμούς. Ο εκτελεστής ανέλαβε να βγάλει τον ακαδημαϊκό από τη μέση, στρατολογώντας άλλους τρεις άνδρες για την παρακολούθηση και τη διαφυγή, οι οποίοι ομολόγησαν με λεπτομέρειες το πώς οργανώθηκε το έγκλημα στους δρόμους της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης