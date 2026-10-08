Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον φυσικό αυτουργό

Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για τον 35χρονο που εκτέλεσε τον Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι τον Ιούλιο του 2025

Άγγελος Βουράκης

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον φυσικό αυτουργό
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 35χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς ελαφρυντικά από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.
  • Ο δράστης εκτέλεσε τον 43χρονο ακαδημαϊκό με προμελετημένη ενέδρα στην Αγία Παρασκευή και διέφυγε με συνεργούς.
  • Η πρώην σύζυγος του θύματος, που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός, αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από 11μηνη προφυλάκιση.
  • Τα κίνητρα του εγκλήματος σχετίζονταν με διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικές διαφορές, όπως εκκρεμή χρέη και δικαστικές διαμάχες.
  • Ο φυσικός αυτουργός στρατολόγησε τρεις συνεργούς που ομολόγησαν την οργάνωση και εκτέλεση του φόνου.
Snapshot powered by AI

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το δικαστήριο στον 35χρονο φυσικό αυτουργό της εν ψυχρώ δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή στις 4 Ιουλίου του 2025.

Όπως ανακοινώθηκε από την έδρα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την προμελετημένη εκτέλεση του 43χρονου ακαδημαϊκού. Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα ελάχιστα μέτρα μακριά από την κατοικία του. Μόλις τον πυροβόλησε, διέφυγε επιβιβαζόμενος σε μια ενοικιαζόμενη γκρι Porsche Cayenne όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του, ενώ έκρυψε το όπλο μέσα σε έναν πράσινο σάκο εργαλείων.

Και στους δύο συνεργούς έκανε μεταβολή της κατηγορίας σε απλή συνέργεια σε απειλή και έπεβαλε 10 μήνες φυλάκιση στον καθένα, ενώ κατηγορούνταν για συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Υπενθυμίζεται και η τραγική κατάληξη της πρώην συζύγου του Πολωνού καθηγητή. Η 43χρονη γυναίκα κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας. Έδωσε όμως τέλος στη ζωή της στις 4 Ιουνίου 2026 μέσα στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού, φτιάχνοντας θηλιά με τα σεντόνια του κελιού της. Είχε προηγηθεί η 11μηνη προφυλάκισή της. Στο σημείωμα που άφησε πίσω απευθυνόταν στα δίδυμα παιδιά της, τα οποία φιλοξενούνται πλέον σε ειδική δομή. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της η ίδια αρνιόταν κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, ελπίζοντας να αποδείξει την αθωότητά της στο δικαστήριο.

Τα κίνητρα της ενέδρας θανάτου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πίσω από την εκτέλεση κρύβονταν οξείες διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών και εκκρεμή χρέη. Το θύμα είχε μηνύσει τον 35χρονο δολοφόνο για σωματική βλάβη και απειλή μόλις δύο μήνες πριν από το φονικό.

Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατέγραψε πως η πρώην σύζυγος χρωστούσε 50.000 ευρώ στο Δημόσιο και διεκδικούσε επανειλημμένα χρήματα από τους κοινούς τους λογαριασμούς. Ο εκτελεστής ανέλαβε να βγάλει τον ακαδημαϊκό από τη μέση, στρατολογώντας άλλους τρεις άνδρες για την παρακολούθηση και τη διαφυγή, οι οποίοι ομολόγησαν με λεπτομέρειες το πώς οργανώθηκε το έγκλημα στους δρόμους της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ζήτησα συγγνώμη» ξεκαθαρίζει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που καταγγέλθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ηθικά έκπτωτο όποιο κόμμα πάρει τους ανεξάρτητους βουλευτές μετά την Τετάρτη - Έντονη αντίδραση για τη στάση Τσίπρα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αδίστακτος: Έριξε την πρώην σύντροφό του με το μωρό τους στην αγκαλιά από τον 15ο - Αρνήθηκε την επανασύ

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον φυσικό αυτουργό

19:02ΚΟΣΜΟΣ

UKMTO: Τάνκερ χτυπήθηκε από πυραύλους στον Κόλπο, ανοιχτά του Κατάρ - Αναφορές για θύματα

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθησαν 2 Λετονοί κοντά σε αεροπορική βάση – Ανέλαβε η αντιτρομοκρατική

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνταξιούχος έχασε το εφάπαξ σε κομπίνα με κρυπτονομίσματα

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Μείωση ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά και ενίσχυση των αλιέων – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνησ

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ακρόπολη, Στάλιν, Οσάμα Μπιν Λάντεν και διάστημα: Το βίντεο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα - «Ο δυτικός πολιτισμός αξίζει να τον υπερασπιστούμε»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία εξετάζει την πρόταση αγοράς αμερικανικών F-35

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Δύσκολη εξίσωση με ενεργειακό σοκ και αγορές ομολόγων

18:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών: Τουρκική μαφία, όπλα και μεταναστευτικό στο επίκεντρο

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: «Έχασε» τις 2.600 μονάδες - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται την Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας: Η δήλωση του Χάρη Δούκα

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και ως δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει την εκμετάλλευση των έργων του από την Άννα Βίσση

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά drones σφυροκοπούν το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και το data center της Yandex

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας: Τι είπε για τον Όμηρο η νικήτρια Αν Κάρσον - Το έργο της εμπνέεται από την αρχαιοελληνική γραμματεία 

17:33ΥΓΕΙΑ

Έχετε νιώσει ποτέ σαν να έχετε χαλίκι στο παπούτσι ενώ δεν υπάρχει τίποτα; Δείτε τι νόσος είναι

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά»: Σοβαρή καταγγελία από εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, απαιτεί διαγραφή στελέχους του ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Γάκα - Θεοδωρόπουλο

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Έντονες βροχές και καταιγίδες μετά τη ζέστη – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

17:54LIFESTYLE

Δικηγόρος Καρβέλα: Του ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα και ως δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει την εκμετάλλευση των έργων του από την Άννα Βίσση

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον φυσικό αυτουργό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη περιπέτεια για 53χρονη στη Θεσσαλονίκη: Υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε γλουτούς και γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ταλέντο στην απόδραση: Μωρό 18 μηνών το σκάει από τον παιδικό για να βρει τη μαμά του στη δουλειά

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται την Παρασκευή η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας: Η δήλωση του Χάρη Δούκα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

16:51ΚΟΣΜΟΣ

«Θα κάνω δύο push-ups»: Ποιο λάθος «πλήρωσε» ο υπουργός Πολέμου στο κατάστρωμα του «Abraham Lincoln»

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας και το 199, μετά το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά»: Σοβαρή καταγγελία από εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, απαιτεί διαγραφή στελέχους του ΠΑΣΟΚ

14:59ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινες ή μαύρες ελιές: Μας δείχνει το χρώμα ποια είναι πιο υγιεινή επιλογή;

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Είπε ότι πάθαινε εγκεφαλικό

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο: Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες για Τουρκία, καλώδιο, F-35

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνταξιούχος έχασε το εφάπαξ σε κομπίνα με κρυπτονομίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ