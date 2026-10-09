Κρήτη: Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας μέσα στη νύχτα

Snapshot Η πτώση των δομικών στοιχείων έγινε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί λόγω απουσίας ανθρώπων στην αυλή.

Τα συντρίμμια από σκυρόδεμα και τούβλα κατέστρεψαν τέντα στον πρώτο όροφο και δημιούργησαν εκτεταμένο πεδίο μπάζων στην αυλή ισόγειας κατοικίας.

Ο δυνατός θόρυβος από την κατάρρευση προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της γειτονιάς.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τον κίνδυνο από αποκολλήσεις δομικών στοιχείων σε κατοικημένες περιοχές και την ανάγκη για έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων. Snapshot powered by AI

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στο Ατσαλένιο Ηρακλείου, όταν μεγάλα τμήματα από την ταράτσα και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση στη γειτονιά.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου στο Ατσαλένιο, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν τμήματα πολυκατοικίας κατέρρευσαν ξαφνικά, προκαλώντας υλικές ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων και των κατοίκων της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τμήματα από την ταράτσα, καθώς και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου, αποκολλήθηκαν από το κτίριο και κατέρρευσαν στην πίσω πλευρά του.

Μεγάλα κομμάτια από σκυρόδεμα και τούβλα έπεσαν με ορμή προς την αυλή της ισόγειας κατοικίας, παρασύροντας στο πέρασμά τους και καταστρέφοντας την τέντα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο. Τα οικοδομικά υλικά σκορπίστηκαν στον χώρο, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο πεδίο με μπάζα και συντρίμμια.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ξεσήκωσε τη γειτονιά

Ο δυνατός κρότος από την πτώση των δομικών στοιχείων διέκοψε την ησυχία της νύχτας και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Αρκετοί βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς, με την αυλή της ισόγειας κατοικίας να έχει γεμίσει από ογκώδη κομμάτια μπετόν, τούβλα και άλλα οικοδομικά υλικά που αποκολλήθηκαν από την πολυκατοικία.

Σοκ από τις εικόνες της κατάρρευσης

Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη μέσα στη νύχτα φαίνεται πως απέτρεψε τα χειρότερα. Την ώρα της κατάρρευσης δεν βρισκόταν κανείς στην αυλή, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Η εξέλιξη αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πτώση τόσο μεγάλων και βαριών δομικών στοιχείων θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, εάν υπήρχαν άνθρωποι στο σημείο.

Το περιστατικό στο Ατσαλένιο επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την αποκόλληση δομικών στοιχείων σε κτίρια, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές.