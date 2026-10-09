Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε από κρουαζιερόπλοιο - Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού
Η γυναίκα είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, ενώ το κρουαζιερόπλοιο φέρει σημαία Μπαχάμων
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- Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό 44χρονης γυναίκας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου.
- Το περιστατικό σημειώθηκε 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
- Στις έρευνες συμμετέχουν ασθενοφόρο ναυαγοσωστικό σκάφος, τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
- Η γυναίκα είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ και το κρουαζιερόπλοιο έχει σημαία Μπαχάμων.
- Οι συνθήκες στο σημείο περιλαμβάνουν ανέμους 3 με 4 μποφόρ.
Μεγάλη κινητοποιήση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Ζακύνθου για τον εντοπισμό μίας 44χρονης γυναίκας, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε όταν το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
Στις έρευνες του Λιμενικούσυμμετέχει το ασθενοφόρο – ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Ζακύνθου, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Τον συντονισμό των ερευνών πραγματοποιεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και διάσωσης.
Στο σημείο πνέουν άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.
Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, ενώ το κρουαζιερόπλοιο φέρει σημαία Μπαχάμων.
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