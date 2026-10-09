Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε από κρουαζιερόπλοιο - Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό 44χρονης γυναίκας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Στις έρευνες συμμετέχουν ασθενοφόρο ναυαγοσωστικό σκάφος, τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η γυναίκα είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ και το κρουαζιερόπλοιο έχει σημαία Μπαχάμων.

Οι συνθήκες στο σημείο περιλαμβάνουν ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Μεγάλη κινητοποιήση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά της Ζακύνθου για τον εντοπισμό μίας 44χρονης γυναίκας, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε όταν το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Στις έρευνες του Λιμενικούσυμμετέχει το ασθενοφόρο – ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Ζακύνθου, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τον συντονισμό των ερευνών πραγματοποιεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, ενώ το κρουαζιερόπλοιο φέρει σημαία Μπαχάμων.