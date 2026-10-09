Ρόδος: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας αεροδιακόμισε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο -Δείτε το βίντεο
Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τον ασθενή και τον συνοδό του στη Ρόδο
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Επιχείρηση αεροδιακομιδής από το κρουαζιερόπλοιο «MARELLA DISCOVERY», που έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου, πραγματοποίησε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η αποστολή MEDEVAC αφορούσε τη μεταφορά ενός ασθενούς και του συνοδού του από το πλοίο στη Ρόδο. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
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