Ρόδος: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας αεροδιακόμισε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο -Δείτε το βίντεο

Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τον ασθενή και τον συνοδό του στη Ρόδο

Σωτήρης Σκουλούδης

Ρόδος: Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας αεροδιακόμισε ασθενή από κρουαζιερόπλοιο -Δείτε το βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Επιχείρηση αεροδιακομιδής από το κρουαζιερόπλοιο «MARELLA DISCOVERY», που έπλεε 100 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου, πραγματοποίησε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η αποστολή MEDEVAC αφορούσε τη μεταφορά ενός ασθενούς και του συνοδού του από το πλοίο στη Ρόδο. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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