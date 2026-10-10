Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Snapshot Μία 18χρονη κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η κοπέλα βρισκόταν στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα.

Η 18χρονη βρέθηκε τραυματισμένη στο δρόμο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε συνοδεία αστυνομικών και παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης.

Η κοπέλα είναι αλλοδαπής καταγωγής και η αιτία της πτώσης δεν έχει διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Μία 18χρονη κοπέλα τραυματίστηκε πέφτοντας από τον 4ο όροφο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες.

To περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το Σάββατο 10/10, όταν η κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι, αργότερα εντοπίστηκε στο δρόμο τραυματισμένη.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να της δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η κοπέλα, αλλοδαπής καταγωγής, παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΑΧΕΠΑ, ενώ η μεταφορά της προς το νοσοκομείο έγινε συνοδεία αστυνομικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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