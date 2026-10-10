Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά σε βιοτεχνία ρούχων

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Αιγάλεω: Υπό έλεγχο η φωτιά σε βιοτεχνία ρούχων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο βιοτεχνίες ρούχων στο Αιγάλεω.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
  • Η Πυροσβεστική και η ΕΛΑΣ απομάκρυναν άτομα σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια.
  • Ο Δήμος Αιγάλεω παρείχε συνδρομή με υδροφόρες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες, επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους δύο επαγγελματικούς χώρους.

Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων υφασμάτων και άλλων εύφλεκτων υλικών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, δυσκολεύοντας την προσέγγιση των εστιών και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

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Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στα κτήρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρείχε ο Δήμος Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Κάηκε ολοσχερώς βαφείο ρούχων

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, με την επιχείρηση να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Το βαφείο βρίσκεται δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διακόψει την ηλεκτροδότηση στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ μέσα στο εργοστάσιο υπήρχαν και φιάλες υγραερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στο Αιγάλεω.

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