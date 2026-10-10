Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος οδηγός μέσα στο φορτηγό του

Το προηγούμενο βράδυ και μέχρι τις 10:00’ φόρτωνε βαμβάκι στην ευρύτερη περιοχή

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος οδηγός μέσα στο φορτηγό του
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεκρός εντοπίστηκε οδηγός φορτηγού σήμερα το πρωί στην περιοχή του Καππαδοκικού Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport πρόκειται για 51χρονο από την περιοχή του Δομοκού, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο φορτηγό που οδηγούσε και ήταν σταθμευμένο στην γεφυροπλάστιγγα της περιοχής.

Το προηγούμενο βράδυ και μέχρι τις 10:00’ φόρτωνε βαμβάκι στην ευρύτερη περιοχή και είχε παραπονεθεί ότι δεν αισθανόταν καλά, ωστόσο συνέχισε τη δουλειά του και μετέβη στη γεφυροπλάστιγγα για να ζυγίσει. Στη συνέχεια φαίνεται ότι σταμάτησε το φορτηγό του στην άκρη για να συνέρθει, η κατάστασή του όμως τελικά ήταν πιο σοβαρή.

Το πρωί, όταν έφτασαν άλλα άτομα στο σημείο, δυστυχώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με το δυσάρεστο συμβάν.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διαπίστωσε ότι ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα. Εκεί, βρέθηκε επίσης και η αστυνομία που θα διερευνήσει τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του, που φαίνεται ότι προήλθε από κάτι παθολογικό, ωστόσο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

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