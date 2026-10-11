Πώς συνελήφθη ο «γυναικολόγος του λαού» με τα αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Το σήμα από τις ΗΠΑ

Η έρευνα ξεκίνησε από σήμα των αμερικανικών αρχών μέσω Google και NCMEC και συνεχίστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Ελλάδα

Μιχάλης Παπαδάκος

Πώς συνελήφθη ο «γυναικολόγος του λαού» με τα αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Το σήμα από τις ΗΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 52χρονος μαιευτήρας-γυναικολόγος μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στις ηλεκτρονικές συσκευές του.
  • Η έρευνα ξεκίνησε από σήμα των αμερικανικών αρχών μέσω Google και NCMEC και συνεχίστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Ελλάδα.
  • Κατασχέθηκαν κινητό, laptop, tablet και σκληροί δίσκοι, που εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε παραγωγή ή διακίνηση υλικού.
  • Ο 52χρονος παραδέχθηκε την κατοχή του υλικού και υποστήριξε ότι ήταν για προσωπική χρήση, ενώ κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή.
  • Είχε ισχυρή επαγγελματική παρουσία ως «γυναικολόγος του λαού» με μεγάλο αριθμό ασθενών και συνεργασίες σε κλινικές της Αττικής.
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Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην ιατρική κοινότητα η υπόθεση του 52χρονου μαιευτήρα - γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές, εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε μέρος του υλικού εμφανίζονται παιδιά που φέρεται να είναι κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12.

Ο 52χρονος είναι γνωστός στον ιατρικό χώρο, έχοντας αποκτήσει μεγάλη πελατεία. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με μαιευτικές κλινικές της Αττικής.

Από την Google και το NCMEC ξεκίνησε η έρευνα

Τα πρώτα στοιχεία έφτασαν στις ελληνικές Αρχές από τις ΗΠΑ, μέσω της Google και του NCMEC, του αμερικανικού οργανισμού που ασχολείται με την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησαν την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων και, ακολουθώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη του επίμαχου λογαριασμού, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κάτοχό του και να εντοπίσουν την κατοικία του.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του 52χρονου, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο.

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Κινητό, laptop, tablet και σκληρός δίσκος στο μικροσκόπιο

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, εσωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, laptop, tablet και κάρτα αποθήκευσης.

Οι συσκευές μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί αναλυτικά το περιεχόμενό τους.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ηλικίες των ανηλίκων που εμφανίζονται σε μέρος του υλικού, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, φέρεται να είναι ακόμη και κάτω των 12 ετών.

«Ήταν για προσωπική χρήση»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος εμφανίζεται συνεργάσιμος με τις Αρχές και φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είχε στην κατοχή του το επίμαχο υλικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το είχε για προσωπική του χρήση.

Ο γιατρός έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και κρατείται στη ΓΑΔΑ, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Ερευνάται εάν υπήρχε και παραγωγή υλικού

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν ο 52χρονος είχε εμπλοκή και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό στοιχείο. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται, με τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων να εξετάζουν εξονυχιστικά τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα ψηφιακά ίχνη που έχουν εντοπιστεί.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί καλούνται να διαπιστώσουν εάν το υλικό συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο διακίνησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Γιατί τον αποκαλούσαν «γυναικολόγο του λαού»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επαγγελματική διαδρομή του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον χώρο της γυναικολογίας και να εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Διατηρούσε δικό του ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργαζόταν με μαιευτικές κλινικές της Αττικής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον επαγγελματικό του κύκλο είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού», λόγω της μεγάλης πελατείας που είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Γυναίκες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας φέρεται να τον εμπιστεύονταν για την ιατρική τους παρακολούθηση.

Ο 52χρονος μαιευτήρας – γυναικολόγος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση και το υλικό που εντοπίστηκε στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

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