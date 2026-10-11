Θεσσαλονίκη: Κλειστό το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά που τραυμάτισε 14χρονο μαθητή

Snapshot Το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου λόγω πτώσης σοβά που τραυμάτισε 14χρονο μαθητή.

Μικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης θα ελέγξει ενδελεχώς το σχολικό συγκρότημα.

Η πρώτη αυτοψία δεν εντόπισε ρηγματώσεις ή υγρασία στο σημείο της πτώσης σοβά ή στις γειτονικές αίθουσες.

Ο τραυματίας μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι και στην οικογένειά του.

Ο δήμος δεν είχε λάβει προηγούμενη ενημέρωση για προβλήματα στην αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων όπου συνέβη το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Κλειστό θα παραμείνει αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό πτώσης σοβάδων πάνω σε 14χρονο μαθητή, ο οποίος τραυματίστηκε, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Στο σχολικό συγκρότημα αναμένεται να μεταβεί μικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση του σοβά και να πραγματοποιήσει ενδελεχή έλεγχο στις υπόλοιπες κτηριακές εγκαταστάσεις.

Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία

Την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι το σχολείο θα λειτουργούσε κανονικά, καθώς η πρώτη αυτοψία που έγινε δεν διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις ή ενδείξεις υγρασίας, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο της οροφής όσο και στις γειτονικές αίθουσες.

Στο σχολείο είχαν μεταβεί οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου, καθώς και δύο μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο δήμος σημείωσε ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου για πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα (καλλιτεχνικών μαθημάτων).

Ο μαθητής που τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο αιμόφυρτος, έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει επιστρέψει σπίτι του.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπαιδευτικός Φάνης Καρκατζούνης στο Newsbomb «το περιστατικό σημειώθηκε κατά την πέμπτη διδακτική ώρα, ενώ οι μαθητές έκαναν μάθημα στην αίθουσα Καλλιτεχνικών. Ένα κομμάτι σοβά, πάχους περίπου 3-4 εκατοστών, αποκολλήθηκε και έπεσε, τραυματίζοντας τον 15χρονο μαθητή στο κεφάλι».

Ο Φάνης Καρκατζούνης, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο, αναφέρθηκε και σε παλαιότερα προβλήματα στο κτίριο. Όπως σημείωσε, πριν από περίπου επτά με οκτώ χρόνια υπήρχε πρόβλημα σε διάδρομο του σχολείου, ενώ έθεσε ζήτημα συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν είχε προηγηθεί έλεγχος πριν από το περιστατικό, ζητώντας να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου.

«Τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν μέσα αν δεν πιστοποιηθεί ότι το σχολείο είναι εντάξει», είναι το μήνυμα που μεταφέρει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προηγηθεί η απαραίτητη πιστοποίηση πριν από την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θέρμης καταδίκασε το περιστατικό και κάλεσε τον Δήμο Θέρμης να προχωρήσει άμεσα σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι γονείς ζητούν ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο σε όλους τους ορόφους του σχολείου, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των ζημιών με γραπτή τεχνική έκθεση για την ασφάλεια του κτηρίου.

Μάλιστα, αναφέρει ότι πριν από 7 περίπου χρόνια είχαν πέσει και πάλι τμήματα της οροφής στο διάδρομο του ίδιου ορόφου, χωρίς να έχουν γίνει επισκευές στις αίθουσες.

Η ανακοίνωση:

«Προς τον Δήμαρχο Θέρμης και τη δημοτική αρχή

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι,Μετά τον τραυματισμό μαθητή του Γυμνασίου Βασιλικών από την πτώση μεγάλου τμήματος σοβά από την οροφή, απαιτούμε άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών μας!

Οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι ανάστατοι. Δεν είναι η πρώτη φορά! Πριν από 7-8 χρόνια, στο ίδιο σχολείο, στον ίδιο όροφο, είχε καταρρεύσει ακόμη μεγαλύτερο τμήμα της οροφής στον διάδρομο. Τότε επισκευάστηκε ο διάδρομος, όχι όμως και οι αίθουσες του ορόφου.

Χθες είχαμε δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά μέσα σε αίθουσα όπου βρίσκονται καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικοί. Πόσα περιστατικά πρέπει να συμβούν για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα; Ποιος εγγυάται ότι δεν θα συμβεί ξανά; Τι άλλο πρέπει να ζήσουμε για να δοθούν χρήματα για τα σχολεία;

Κάθε φορά που οι Σύλλογοι Γονέων διεκδικούμε μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών μας, η μόνιμη απάντηση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου είναι ότι «δεν υπάρχουν χρήματα». Λεφτά, όμως, βρίσκονται για άλλους σκοπούς, αλλά προφανώς όχι για τα σχολεία!

Η συντήρηση των σχολικών κτιρίων και η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών μας δεν είναι κόστος. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Διοίκησης.

Απαιτούμε:

Άμεσο, ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο από αρμόδιους μηχανικούς σε όλες τις οροφές και στα δομικά στοιχεία του σχολείου, όχι απλώς μια οπτική εκτίμηση.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ελέγχων και αποκατάστασης των προβλημάτων.

Έγγραφη τεχνική έκθεση που να καταγράφει την κατάσταση του κτιρίου και να τεκμηριώνει την ασφαλή χρήση των σχολικών χώρων.

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια του σχολείου.

Αν αυτή δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η συνέχιση της λειτουργίας του.

Η ανακοίνωση του Δήμου ότι το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά τη Δευτέρα, αντί να καθησυχάζει, εντείνει την ανησυχία μας.

Η λειτουργία του σχολείου δεν μπορεί να βασίζεται σε διαβεβαιώσεις, αλλά σε τεκμηριωμένους ελέγχους και πραγματικά μέτρα προστασίας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών μας. Καλούμε όλους τους γονείς να βρίσκονται σε εγρήγορση, να απαιτούν ενημέρωση και να μη δεχτούν αποφάσεις που δεν εγγυώνται την ασφάλεια των παιδιών τους.

Απαιτούμε άμεσους ελέγχους, ουσιαστικές παρεμβάσεις και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για ασφαλή σχολεία! Τα παιδιά μας δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να συμβεί το επόμενο ατύχημα!Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι ευθύνη και υποχρέωση. Δεν είναι θέμα τύχης!»

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