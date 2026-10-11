Πάτρα: Μαθητές ΕΠΑΛ κάνουν μάθημα με φακούς κινητών τηλεφώνων - Η απάντηση του δήμου Πατρέων

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου της ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή ανακοινώνουν ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα εργαστηριακά μαθήματα

Ελένη Ευστρατίου

Πάτρα: Μαθητές ΕΠΑΛ κάνουν μάθημα με φακούς κινητών τηλεφώνων - Η απάντηση του δήμου Πατρέων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι μαθητές της Γ' Λυκείου του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα εργαστηριακά μαθήματα λόγω έλλειψης φωτισμού στην αίθουσα εργαστηρίου εδώ και 7 μήνες.
  • Το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και εξωτερική παρέμβαση στον αισθητήρα οροφής, σύμφωνα με τον Δήμο Πατρέων.
  • Ο Δήμος ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες, έκανε παραγγελία για την αποκατάσταση του εξοπλισμού και πραγματοποιήθηκε αυτοψία από μηχανικούς.
  • Οι μαθητές ζητούν άμεση επισκευή ή μεταφορά του εξοπλισμού σε κατάλληλη, φωτισμένη αίθουσα για να ολοκληρώσουν τις πρακτικές τους ασκήσεις.
  • Ο Δήμος υποστηρίζει τη διεκδίκηση των μαθητών για ασφαλή και απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων.
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Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα του σχολείου τους κατήγγειλαν με επιστολή οι μαθητές Γ’ τάξης του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή τους, την οποία δημοσιεύει το tempo24.gr, η αίθουσα διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων του Λυκείου δεν έχει φωτισμό, με αποτέλεσμα οι μαθητές, που ειδικεύονται στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτικής, να πρέπει να χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων για να βλέπουν.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και 7 μήνες, δηλαδή από την προηγούμενη σχολική χρονιά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν όλες τις απαραίτητες πρακτικές ασκήσεις που χρειάζονται και να μένουν μόνο στη θεωρία των μαθημάτων.

Από μεριάς του ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση του Εργαστηριακού Κέντρου και του 7ου ΕΠΑΛ, αλλά και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις ελλείψεις, ενώ ανέφερε ότι έχει γίνει παραγγελία του εξοπλισμού που έχει καταστραφεί.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση ο Δήμος στήριξε τους μαθητές στην κίνησή τους να διεκδικήσουν την επισκευή του εξοπλισμού και ανέφερε ότι πρέπει να μπορούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια να παρακολουθούν τα μαθήματά τους.

Η επιστολή των μαθητών Γ’ Λυκείου του 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας

«Είμαστε οι μαθητές της Γ’ Τάξης του Τομέα Υγείας & Πρόνοιας (ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών) του 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας και βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε δημόσια μια απαράδεκτη κατάσταση που υπονομεύει το μέλλον και το πτυχίο μας.

Εδώ και 7 ολόκληρους μήνες, το εργαστήριο της ειδικότητάς μας παραμένει χωρίς φωτισμό λόγω τεχνικής βλάβης. Ως αποτέλεσμα, είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτούνται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας (όπως νοσηλευτικές παρεμβάσεις, χρήση προπλασμάτων, λήψη ζωτικών σημείων κ.λπ.). Αντί για πρακτική εξάσκηση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε μόνο θεωρία στα θρανία κατά τις ώρες του εργαστηρίου, συχνά επιστρατεύοντας ακόμη και τους φακούς των κινητών μας τηλεφώνων.

Το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) έχει αποστείλει εδώ και καιρό επίσημη γραπτή αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, ωστόσο μέχρι και σήμερα, κανένας τεχνικός δεν έχει εμφανιστεί για να αποκαταστήσει μια τόσο απλή βλάβη.

Βρισκόμαστε στη Γ’ Λυκείου, οι εξετάσεις πλησιάζουν και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος βάσει του Νόμου 3852/2010 έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αδρανεί εγκληματικά. Παράλληλα, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 96004/Δ4, η εκπαιδευτική κοινότητα όφελε να έχει μεριμνήσει για την άμεση μεταφορά του μαθήματος σε εναλλακτικό, φωτισμένο χώρο, κάτι που επίσης δεν έχει γίνει.

Αρνούμαστε να αποφοιτήσουμε με ελλιπή εργαστηριακή επάρκεια επειδή οι αρμόδιοι φορείς αδυνατούν να αλλάξουν τις λάμπες ενός σχολείου για σχεδόν μια σχολική χρονιά. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων ώστε να σταλεί τεχνικός ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ή να μεταφερθεί αύριο κιόλας ο εξοπλισμός μας σε κατάλληλη, φωτισμένη αίθουσα».

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων

«Το πρόβλημα φωτισμού στην αίθουσα του εργαστηρίου Νοσηλευτικής του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου στο Κουκούλι προκλήθηκε από κακή χρήση και αναρμόδια εξωτερική παρέμβαση στον αισθητήρα οροφής λόγω ιδιοκατασκευής. Έχουν ενημερωθεί η Διεύθυνση του Εργαστηριακού Κέντρου και του 7ου ΕΠΑΛ, αλλά και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το πρόβλημα στο 7ο ΕΠΑΛ, στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου και οι μηχανικοί του Δήμου μαζί με τον ανάδοχο του έργου, έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία.

Για τον εξοπλισμό που καταστράφηκε έγινε νέα παραγγελία και θα αποκατασταθεί από τον ανάδοχο τις επόμενες μέρες.

Οι μαθητές καλά κάνουν και διεκδικούν, γιατί πρέπει να μπορούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια να παρακολουθούν τα μαθήματά τους».

ΠΗΓΗ: tempo24.gr

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