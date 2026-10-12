Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό - Τι δήλωσε η μητέρα

Snapshot Μητέρα κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης κόρης της σε παιδικό σταθμό της Φθιώτιδας.

Το παιδί εμφάνισε αλλαγή συμπεριφοράς και νευρικές αντιδράσεις σχετιζόμενες με το σχολείο.

Η καταγγελία έγινε μετά από εκμυστήρευση του παιδιού στη μητέρα του, έπειτα από ερώτηση για μυστικά.

Η παιδαγωγός που κατηγορείται είχε προσληφθεί χωρίς τα κατάλληλα προσόντα και δεν έχει απομακρυνθεί από τον παιδικό σταθμό.

Ο δήμαρχος δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια μετά την καταγγελία των γονέων. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ενός κοριτσιού μόλις 4 ετών μέσα σε παιδικό σταθμό στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του κοριτσιού στο δελτίο ειδήσεων του MEGA, η μικρή άλλαξε τη συμπεριφορά της από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, χωρίς κάποια εξήγηση. Η μητέρα εξήγησε ότι το παιδί κλεινόταν στον εαυτό του και αντιδρούσε με νευρικές κινήσεις κάθε φορά που αναφερόταν το σχολείο.

Πώς μίλησε το παιδί

«Μου είπε "δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο". Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, ερχόταν πάνω μου, δε με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα και φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι την βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ», εξήγησε.

Η μητέρα κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει στο κορίτσι με τον παιδικό σταθμό και προσπάθησε να ερευνήσει το θέμα για να τη βοηθήσει. Κάποια στιγμή την ρώτησε αν υπήρχε κάτι που της είχαν πει να κρατήσει μυστικό και να μην το πει σε κανέναν.

Αυτή ήταν και η κρίσιμη ερώτηση που βοήθησε το παιδί να «ξεκλειδώσει» και να εκμυστηρευτεί στην μητέρα του τα όσα βίωνε.

Δεν έχει απομακρυνθεί η παιδαγωγός

Όπως ανέφερε η μητέρα, η ίδια μαζί με τον σύζυγό της κατήγγειλαν σε Εισαγγελέα και αστυνομία όσα περιέγραψε το παιδί, ενώ επικοινώνησαν και με τον παιδικό σταθμό.

Αργότερα έμαθαν ότι η εργαζόμενη είχε προσληφθεί μέσω του δήμου, χωρίς να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Το περιστατικό γίνεται ακόμη πιο σοβαρό καθώς η μητέρα ανέφερε πως η εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το σχολικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρει το MEGA, μετά από επικοινωνία με τον δήμαρχο, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σχετικά με την καταγγελία των γονέων σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής, καθώς και με τα κριτήρια ανάθεσης καθηκόντων σε προσωπικό που έρχεται σε επαφή με μικρά παιδιά.

Διαβάστε επίσης