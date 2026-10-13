Χανιά: Νεκρός ο 22χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά
Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη
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- Νεκρός βρέθηκε ο 22χρονος αλλοδαπός κολυμβητής που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά.
- Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε από ιδιώτη δύτη χωρίς τις αισθήσεις του.
- Η σορός περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά, στα Χανιά.
Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη.
Η σορός του περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».
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