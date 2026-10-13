Χανιά: Νεκρός ο 22χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά

Snapshot Νεκρός βρέθηκε ο 22χρονος αλλοδαπός κολυμβητής που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά.

Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε από ιδιώτη δύτη χωρίς τις αισθήσεις του.

Η σορός περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά, στα Χανιά.

Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη.

Η σορός του περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».