Χαλκιδική: Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 51χρονης που πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση

Snapshot Ο θάνατος της 51χρονης γυναίκας αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις θώρακα και σπονδυλικής στήλης σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να βοηθήσει στη διερεύνηση των συνθηκών και των ακριβών αιτιών του θανάτου.

Το περιστατικό συνέβη σε κλινική της Χαλκιδικής ενώ η γυναίκα έκανε αιμοκάθαρση.

Η 51χρονη είχε χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια και υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Snapshot powered by AI

Σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης αποδίδεται ο θάνατος της 51χρονης γυναίκας που πέθανε αιφνιδίως ενώ έκανε αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και στην αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό της.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, σε κλινική της Χαλκιδικής. Την 51χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε χρόνια νεφρική και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούσε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.

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