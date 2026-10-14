Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Μεσογείων

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Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας και Μεσογείων
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Αθηνών και η Αλεξάνδρας.
  • Η κακοκαιρία με βροχή και βρεγμένο οδόστρωμα επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της Αττικής.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, με αναμονές έως 20 λεπτά σε τμήματα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα.
  • Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, με προβλήματα σε περιοχές όπως Κολωνάκι, Πλάκα, Παγκράτι, Πειραιάς και Καλλιθέα.
  • Οι μετεωρολογικές προβλέψεις περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση ανέμων για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
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Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη. Οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις τόσο στο κέντρο της πρωτεύουσας όσο και στις εισόδους και εξόδους της πόλης, με προβλήματα σε τμήματα του Κηφισού, της Κηφισίας και σε δρόμους των βόρειων και ανατολικών προαστίων.

Η κυκλοφορία εμφανίζεται επιβαρυμένη και σε αρκετούς δρόμους γύρω από το κέντρο, ενώ η εικόνα διαφοροποιείται ανά τμήμα του οδικού δικτύου. Παράλληλα, η εξέλιξη της κακοκαιρίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μετακινήσεις, καθώς η βροχή και το βρεγμένο οδόστρωμα μπορούν να επιβαρύνουν περαιτέρω την κυκλοφορία.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Λεωφόρος Κηφισού: Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη, η συμφόρηση εκτείνεται από το Χαϊδάρι και το Αιγάλεω προς τα Σεπόλια και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

Λεωφόρος Κηφισίας: Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα, με δυσκολίες στις μετακινήσεις από την περιοχή των Αμπελοκήπων και του Ψυχικού προς το Χαλάνδρι και τα βόρεια προάστια.

Λεωφόρος Αθηνών: Προβλήματα παρατηρούνται στην έξοδο της λεωφόρου, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται προς την περιοχή του Σκαραμαγκά.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε τμήματα της λεωφόρου, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη στο οδικό δίκτυο που συνδέει το κέντρο με τις βόρειες περιοχές της Αθήνας.

Λεωφόρος Μεσογείων και Κατεχάκη: Καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δύο βασικούς άξονες, με την κίνηση να επηρεάζει τις μετακινήσεις προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, καθώς και τις συνδέσεις με τα ανατολικά προάστια.

Κέντρο Αθήνας: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι, ενώ δυσκολίες παρατηρούνται και στις συνδέσεις προς Ζωγράφου.

Πειραιάς και νότια προάστια: Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σε τμήματα του οδικού δικτύου προς Καλλιθέα και Μοσχάτο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας το πρωί της Τετάρτης.

Προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Έξοδοι προς Λαμία: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών.

Η κακοκαιρία επιβαρύνει τις μετακινήσεις

Η κυκλοφορία διεξάγεται υπό τη σκιά της κακοκαιρίας που επηρεάζει την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί, για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένονταν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές περιοχές, ενώ προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Δείτε τον χάρτη:

κίνηση 14/10

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