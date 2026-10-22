Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο - Οδηγός ΙΧ χτύπησε με λοστό ποδηλάτη

Snapshot Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο μεταξύ 65χρονου οδηγού αυτοκινήτου και 45χρονου ποδηλάτη.

Ο οδηγός επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό στον ποδηλάτη, ο οποίος φορούσε κράνος και δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 65χρονος οδηγός έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 65χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Τρομερής αγριότητας επεισόδιο μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και ποδηλάτη σημειώθηκε χθες Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, όταν ο 65χρονος οδηγός του αυτοκινήτου άρχισε να διαπληκτίζεται στη μέση του δρόμου με έναν 45χρονο ποδηλάτη.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 65χρονος επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό στον 45χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, καθώς εκείνος φορούσε κράνος. Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνόδευσαν τον 65χρονο στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.