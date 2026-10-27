Το Μονοπάτι της Προσβασιμότητας

Το Kaizen Foundation στηρίζει μια πρωτοβουλία στην Πάρνηθα που φέρνει τη φύση πιο κοντά σε όλους, κάνοντας την προσβασιμότητα πράξη.

Newsroom

Το Μονοπάτι της Προσβασιμότητας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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Η πρόσβαση στη φύση μοιάζει αυτονόητη, δεν είναι, όμως, δεδομένη για όλους. Για ανθρώπους με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα, ακόμη και μια σύντομη διαδρομή στο δάσος μπορεί να συνοδεύεται από εμπόδια που περιορίζουν την αυτονομία και τη δυνατότητα συμμετοχής. Στην Πάρνηθα, ένα νέο μονοπάτι έρχεται να αλλάξει αυτή την εμπειρία, ανοίγοντας περισσότερο χώρο για επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Το Μονοπάτι Προσβασιμότητας Πάρνηθας βρίσκεται στη δασική περιοχή του Εθνικού Δρυμού, κοντά στο Ορειβατικό Καταφύγιο Μπάφι. Σχεδιάστηκε ειδικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση με μεγαλύτερη άνεση και αυτονομία. Η δημιουργία του υποστηρίχθηκε από το Kaizen Foundation, το οποίο ανέλαβε το κύριο μέρος της χρηματοδότησης της κατασκευής και δεσμεύτηκε να στηρίξει τη συντήρησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την κυκλική διαδρομή συμπληρώνει μια γραμμική διαδρομή μήκους 107 μέτρων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο καταφύγιο.

Η διαδρομή αποτελείται από δύο αυτόνομα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους: μια κυκλική διαδρομή 396 μέτρων και μία γραμμική διαδρομή 107 μέτρων, από το δάσος έως το καταφύγιο. Η κατασκευή ακολούθησε τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές προσβασιμότητας, με κατάλληλες κλίσεις, γέφυρες, κουπαστές και επιφάνειες που διευκολύνουν την κίνηση, χωρίς να αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι απλώς τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά οι προϋποθέσεις που κάνουν μια διαδρομή πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.

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Ο χάρτης του διαδρομής βρίσκεται στην είσοδο του Μονοπατιού Προσβασιμότητας.

Πίσω από το έργο βρίσκεται μια πολυετής προσπάθεια. Η ιδέα ξεκίνησε το 2019 από την Access to Nature, η οποία συνεργάστηκε με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμος Αθηνών για τον σχεδιασμό, την εξεύρεση πόρων και την υλοποίηση του μονοπατιού. Tο 2025, το Kaizen Foundation ανέλαβε τη χρηματοδότηση του έργου, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2026.

Η συμβολή του Kaizen Foundation εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τρεις πυλώνες: την ενδυνάμωση της κοινωνίας, την προαγωγή της εκπαίδευσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τη στήριξη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες, το Kaizen Foundation επιδιώκει να συμβάλλει σε αλλαγές με πρακτική αξία για τις κοινότητες, στις οποίες δραστηριοποιείται. Το μονοπάτι στην Πάρνηθα δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτή την προσέγγιση: μια υποδομή που διευρύνει την πρόσβαση σε έναν φυσικό χώρο και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για αναψυχή και συμμετοχή.

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Στα εγκαίνια του Μονοπατιού Προσβασιμότητας (από αριστερά προς τα δεξιά): Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Kaizen Foundation | Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Πρόεδρος του Συλλόγου Αναπήρων Ατόμων με κινητικά προβλήματα και Φίλων «ΠΕΡΠΑΤΩ» | Στέφανος Σιδηρόπουλος, Ιδρυτικό μέλος της Access To Nature | Κώστας Σιάχος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο στη δυνατότητα να φτάσει κανείς σε έναν προορισμό. Αφορά και στην ελευθερία να επιλέγει πού θα πάει, να μοιράζεται μια εμπειρία με άλλους και να απολαμβάνει χώρους που συχνά θεωρούνται αυτονόητα διαθέσιμοι. Όταν οι υποδομές λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές ανάγκες, οι επιλογές διευρύνονται και οι αποκλεισμοί περιορίζονται. Η φύση γίνεται πιο ανοιχτή σε ανθρώπους που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο. Εξίσου σημαντική με την κατασκευή είναι η φροντίδα που ακολουθεί. Η δέσμευση του Kaizen Foundation να στηρίξει τη συντήρηση του μονοπατιού για τρία χρόνια συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητάς του, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους επισκέπτες για τους οποίους σχεδιάστηκε.

Για το Kaizen Foundation, η κοινωνική συνεισφορά αποκτά ουσία όταν μετατρέπεται σε ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Το Μονοπάτι Προσβασιμότητας Πάρνηθας είναι ένα παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας: μια συλλογική προσπάθεια που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο εμπόδιο και αφήνει πίσω της μια δυνατότητα με διάρκεια.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τι μπορεί επιτευχθεί όταν συνδυάζονται η γνώση των φορέων που βρίσκονται κοντά στο πεδίο, ο σωστός σχεδιασμός και η χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο μια διαδρομή, αλλά μια πρόσκληση να βιώσουμε τη φύση με λιγότερους περιορισμούς.

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