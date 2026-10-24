Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε συνομήλικο του στο κεφάλι με ξύλο και άρπαξε 3.000 ευρώ

Snapshot Ο δράστης εισέβαλε σε κατοικία, χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο και αφαίρεσε 3.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη στις 22 Οκτωβρίου και η σύλληψη έγινε την επόμενη ημέρα, 23 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι εισέβαλε σε κατοικία συνομήλικού του στο κέντρο της πόλης, τον τραυμάτισε στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο και στη συνέχεια αφαίρεσε 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου. Ο νεαρός φέρεται να μπήκε στο σπίτι του συνομήλικού του και να του επιτέθηκε, προκαλώντας του τραυματισμό στο κεφάλι, πριν πάρει τα χρήματα και αποχωρήσει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του την επόμενη ημέρα, στις 23 Οκτωβρίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση, ενώ η διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης συνεχίζεται.