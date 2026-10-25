Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που λήστευε περίπτερα με την απειλή μαχαιριού

Συνολικά πήρε 2.000 ευρώ και καπνικά προϊόντα

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που λήστευε περίπτερα με την απειλή μαχαιριού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη για ληστείες σε περίπτερα με την απειλή μαχαιριού.
  • Ο δράστης είχε ληστέψει δύο καταστήματα ψιλικών, αποσπώντας χρήματα και καπνικά προϊόντα αξίας άνω των 2.000 ευρώ.
  • Κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε μετά από αντίσταση.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.
  • Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός ο οποίος διέπραττε ληστείες σε περίπτερα της Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 24/10 στο κέντρο τις πόλης, έπειτα από αναζητήσεις, καθώς είχε ληστέψει δύο καταστήματα ψιλικών την προηγούμενη μέρα.

Ο δράστης φέρεται να απειλούσε τους υπαλλήλους με μαχαίρι ώστε να του δώσουν χρήματα και καπνικά προϊόντα, ενώ η συνολική λεία φέρεται να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι κατά τον εντοπισμό του ο 35χρονος προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά την αντίσταση που προέβαλε.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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