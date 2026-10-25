Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 35 μετανάστες νότια του νησιού

Snapshot Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σκάφος της Frontex ανέλαβε την περισυλλογή των μεταναστών.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ για αποβίβαση.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Λέμβος στην οποία επέβαιναν περίπου 35 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές για την επιχείρηση διάσωσης και ασφαλούς μεταφοράς τους.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο ανέλαβε την περισυλλογή των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η λέμβος εντοπίστηκε περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποβίβασή τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.