Χανιά: Εντοπίστηκε και διασώθηκε βάρκα με 35 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

Snapshot Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ και μετά στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς στα Χανιά για προσωρινή φιλοξενία.

Στις εγκαταστάσεις της Αγιάς φιλοξενούνται ήδη 670 άτομα, αυξάνοντας την πίεση στον χώρο.

Η επιβάρυνση προκύπτει από τις αυξημένες αφίξεις των προηγούμενων ημερών, με μεταφορές αλλοδαπών από την Ιεράπετρα. Snapshot powered by AI

Νέα άφιξη αλλοδαπών καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, όπου σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX εντόπισε και περισυνέλεξε 35 άτομα που επέβαιναν σε βάρκα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σκάφος εντόπισε τη βάρκα σε απόσταση περίπου 1,5 ναυτικού μιλίου νότια του νησιού. Οι 35 άνθρωποι μεταφέρονται στο λιμάνι του Καραβέ και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθούν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, στα Χανιά, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία τους.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η πίεση στις εγκαταστάσεις της Αγιάς, καθώς εκεί βρίσκονται ήδη 670 άτομα. Η επιβάρυνση του χώρου έρχεται μετά τις αυξημένες αφίξεις των προηγούμενων ημερών, όταν μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μεταφέρθηκε στην περιοχή από την Ιεράπετρα.