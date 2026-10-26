Διεθνής Ημέρα Δράσης λιμενεργατών: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Πανελλαδική απεργία των λιμενεργατών διοργανώνεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στα πλαίσια πανευρωπαϊκής κινητοποίησης

Ελένη Ευστρατίου

Διεθνής Ημέρα Δράσης λιμενεργατών: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική απεργία λιμενεργατών με τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Πειραιά.
  • Τα αιτήματα της ΟΜΥΛΕ περιλαμβάνουν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αντιμετώπιση της αυτοματοποίησης, και την αποφυγή χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
  • Πλοία θα παραμείνουν δεμένα σε πολλά λιμάνια της χώρας, όπως Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο, Πάτρα και Ηγουμενίτσα, λόγω της απεργίας.
  • Ναυτεργατικά σωματεία ζητούν αναγνώριση επικίνδυνων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας με αυξήσεις και μείωση ωρών εργασίας.
  • Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει τις κινητοποιήσεις με τετράωρη στάση εργασίας σε Αττική, Αχαΐα και Θεσπρωτία, ενώ έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
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Τη συμμετοχή της στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση εργαζομένων στα λιμάνια αποφάσισε η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), με τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ύστερα από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας στις 23 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε η κήρυξη στάσης εργασίας από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής έως τις 13:00 το μεσημέρι. Η συγκεκριμένη στάση αποφασίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Τα αιτήματα της ΟΜΥΛΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση συνδέεται με τις ανησυχίες για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην απασχόληση και την ανάγκη διασφάλισης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η ΟΜΥΛΕ θέτει ως βασικό αίτημα την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με στόχο τη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκκρεμότητα της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, καθώς η προηγούμενη έληξε στις 31 Ιουλίου 2026.

Η Ομοσπονδία ζητεί την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στον σχεδιασμό και στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του ΟΛΠ.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και από τρία ναυτεργατικά σωματεία

Απεργιακές αποφάσεις έχουν πάρει ακόμα η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΠΡΝ, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών και το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας. Επίσης, από τον Σιδηρόδρομο η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία.

Την απεργία στηρίζουν ακόμη Συνταξιουχικά σωματεία Περιφέρειας Πειραιά.

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου, καθώς αναμένεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Στις ανακοινώσεις τους, τα δύο σωματεία εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των ναυτικών που εργάζονται σε θαλάσσιες περιοχές όπου εκδηλώνονται πολεμικές συγκρούσεις.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των σωματείων ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», περιλαμβάνονται η αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις 12%, η βελτίωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και η ενίσχυση των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πληρωμάτων.

Παράλληλα, τα σωματεία ζητούν την καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και την υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

Η ΠΕΝΕΝ από την πλευρά της επισημαίνει ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων αυξάνει τους κινδύνους για τους ναυτικούς, ενώ επηρεάζει και τις συνθήκες εργασίας τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, κατά τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου σημειώθηκαν 28 επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρει 570 επιβεβαιωμένες επιθέσεις, με 40 νεκρούς ναυτικούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι ναυτεργάτες αντιμετωπίζουν απώλειες εισοδήματος, καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με τη διετή ΣΣΕ που έχει υπογραφεί από το πρώτο έτος εξανεμίστηκαν οι πενιχρές αυξήσεις στους μισθούς τους».

Εργατικό Κέντρο Πειραιά: 24ωρη παμπειραϊκή απεργία

Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη παμπειραϊκή απεργία για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στη Διεθνή Ημέρα Δράσης των λιμενεργατών και των εργαζομένων στα λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνδικαλιστικές οργανώσεις από περισσότερα από 100 λιμάνια σε δεκάδες χώρες συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με βασικά αιτήματα την προστασία των εργαζομένων, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αποφυγή εμπλοκής των λιμενικών εγκαταστάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των ναυτεργατικών σωματείων, ενώ η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 το πρωί στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.

Στήριξη της ΑΔΕΔΥ

Στο πλευρό των κινητοποιήσεων τάσσεται η ΑΔΕΔΥ, η οποία κήρυξε τετράωρη στάση εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ σημειώνει:

«Στηρίζουμε τη "Διεθνή" απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Συμμετέχουμε με 4ωρη Στάση Εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο. Ο αγώνας των λιμενεργατών είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Με τους εργαζόμενους άλλων χωρών μάς ενώνουν τα ίδια συμφέροντα. Απεργούμε μαζί, την ώρα που οι κυβερνήσεις μάς θέλουν αντίπαλους. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, οι λαοί έχουν τη δύναμη να νικήσουν».

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων

Συγκεντρώσεις για την Παρασκευή έχουν οριστεί στα εξής σημεία:

  • Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
  • Ελευσίνα, 7 μ.μ., πλατεία Ηρώων
  • Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι
  • Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., Άγαλμα Βενιζέλου
  • Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας
  • Βόλος, 7 μ.μ., πύλη Λιμανιού (στο Τελωνείο)
  • Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού
  • Κατερίνη, 7 μ.μ. πλ. Ελευθερίας
  • Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα

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