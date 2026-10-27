ΗΣΑΠ: Άτομο έπεσε από πεζογέφυρα στον Άγιο Νικόλαο

Snapshot Άτομο έπεσε από την πεζογέφυρα του σταθμού ΗΣΑΠ Αττική και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η κατάσταση της υγείας του ατόμου δεν έχει γίνει γνωστή.

Η κυκλοφορία των συρμών του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου διακόπηκε στους σταθμούς Αττική, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ελευθέριος και Άνω Πατήσια.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο από Πειραιά έως Ομόνοια και από Άνω Πατήσια έως Κηφισιά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πτώση ατόμου από την πεζογέφυρα του σταθμού του ΗΣΑΠ, Άγιος Νικόλαος, στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.

Το άτομο, έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο και διακομίζεται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Διακοπή δρομολογίων

Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στους σταθμούς Αττική, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ελευθέριος, Άνω Πατήσια.

Τα δρομολόγια εκτελούνται από Πειραιά μέχρι Ομόνοια κι από Άνω Πατήσια μέχρι Κηφισιά.