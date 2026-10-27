Εύβοια: Φωτιά ξέσπασε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Ζημιές στον χώρο της κουζίνας
Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά
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- Φωτιά ξέσπασε Ιερά Μή Τιμίου Προδρόμου στην Εύβοια, προκαλώντας ζημιές στην κουζίνα.
- Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.
- Ο χώρος της κουζίνας υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στην Εύβοια, προκαλώντας υλικές ζημιές στον εσωτερικό χώρο της κουζίνας.
Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, στην περιοχή μεταξύ Μουρτερής και Αγίου Γεωργίου Στομίου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς, ωστόσο ο χώρος της κουζίνας υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Η φωτιά, ωστόσο, έσβησε πριν προλάβει να επεκταθεί και σε άλλους χώρους.
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