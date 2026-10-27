Εύβοια: Φωτιά ξέσπασε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Ζημιές στον χώρο της κουζίνας

Snapshot Φωτιά ξέσπασε Ιερά Μή Τιμίου Προδρόμου στην Εύβοια, προκαλώντας ζημιές στην κουζίνα.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

Ο χώρος της κουζίνας υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στην Εύβοια, προκαλώντας υλικές ζημιές στον εσωτερικό χώρο της κουζίνας.

Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, στην περιοχή μεταξύ Μουρτερής και Αγίου Γεωργίου Στομίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς, ωστόσο ο χώρος της κουζίνας υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η φωτιά, ωστόσο, έσβησε πριν προλάβει να επεκταθεί και σε άλλους χώρους.