28η Οκτωβρίου: Με κανονιοβολισμούς «ξύπνησαν» Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Snapshot Η 86η επέτειος του «Όχι» ξεκίνησε με κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό και τον Λευκό Πύργο, καθώς και με εωθινό από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, στις 06:47 ακούστηκαν χαιρετιστήριες βολές και ακολούθησε η επίσημη έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη, η δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα θα ξεκινήσει στις 11:00 με συμμετοχή σχολείων, προσκόπων, οδηγών και ατόμων με αναπηρία, παρουσία της υπουργού Παιδείας.

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν 21 κανονιοβολισμοί το πρωί και δύο επιπλέον κατά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ.

Η μεγάλη παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 11:00 στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου με συμμετοχή στρατιωτικών, μαθητικών και πολιτικών τμημάτων μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Με τους ήχους από τις παραδοσιακές χαιρετιστήριες βολές του πυροβολικού «ξύπνησαν» Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, καθώς ξεκίνησαν από νωρίς οι εκδηλώσεις για την 86η επέτειο του «Όχι» και το έπος του 1940.

Στην Αθήνα, στις 06:47 ακούστηκαν οι χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ την ίδια ώρα οι μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποίησαν τον καθιερωμένο εωθινό.

Στη Θεσσαλονίκη, με την ανατολή του ήλιου πραγματοποιήθηκαν 21 κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού της ΑΣΔΗΜ. Δύο ακόμη κανονιοβολισμοί θα ακουστούν στις 10:15, κατά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ.

Το πρόγραμμα στην Αθήνα

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στις 08:00, με την επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 10:40 θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους των Αρχών και, είκοσι λεπτά αργότερα, στις 11:00, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση μπροστά από το Μνημείο.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών σχολείων της Αθήνας, πρόσκοποι, οδηγοί και Άτομα με Αναπηρία, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στις 10:15 στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ώρα της κατάθεσης θα πραγματοποιηθούν και οι δύο κανονιοβολισμοί.

Στις 11:00 θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου έως τον Λευκό Πύργο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα συμμετάσχουν στρατιωτικά, μαθητικά και πολιτικά τμήματα, ενώ θα ακολουθήσει η στρατιωτική παρέλαση.

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