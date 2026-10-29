Θεσσαλονίκη: Ληστής εισέβαλε σε ψιλικατζίδικο με μαχαίρι - Συνελήφθη λίγο αργότερα
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και αμέσως άρχισε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του
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- Ληστής εισέβαλε σε κατάστημα ψικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας μαχαίρι.
- Ο δράστης απείλησε τον υπάλληλο και άρπαξε 500 ευρώ.
- Η ληστεία έγινε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα στην πλατεία Αντιγονιδών.
- Η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό και συνέλαβε τον δράστη μία ώρα αργότερα, περίπου στις 05:00.
Στο στόχαστρο ληστή βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα ένα κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Γύρω στις 04:00 ο άνδρας εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο κατάστημα στην πλατεία Αντιγονιδών και αφού απείλησε τον υπάλληλο, άρπαξε το ποσό των 500 ευρώ και τράπηκε σε φυγή, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και αμέσως άρχισε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Γύρω στις 05:00, μία ώρα μετά τη ληστεία, ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.
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