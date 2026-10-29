Θεσσαλονίκη: Ληστής εισέβαλε σε ψιλικατζίδικο με μαχαίρι - Συνελήφθη λίγο αργότερα

Snapshot Ληστής εισέβαλε σε κατάστημα ψικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας μαχαίρι.

Ο δράστης απείλησε τον υπάλληλο και άρπαξε 500 ευρώ.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα στην πλατεία Αντιγονιδών.

Η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό και συνέλαβε τον δράστη μία ώρα αργότερα, περίπου στις 05:00. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο ληστή βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα ένα κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Γύρω στις 04:00 ο άνδρας εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο κατάστημα στην πλατεία Αντιγονιδών και αφού απείλησε τον υπάλληλο, άρπαξε το ποσό των 500 ευρώ και τράπηκε σε φυγή, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και αμέσως άρχισε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Γύρω στις 05:00, μία ώρα μετά τη ληστεία, ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.