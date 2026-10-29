Τρόμος στην Ελασσόνα: Αρκούδες κυκλοφορούν έξω από χωριό - «Δείξτε προσοχή»
Συναγερμός στο Λιβάδι Ελασσόνας
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- Δύο αρκούδες κινούνται στην του Λιβαδίου Ελασσόνας τις τελευταίες ημέρες.
- Η μία αρκούδα βρίσκεται στην περιοχή «Παριά» και η άλλη στην περιοχή «Τσάϊρια».
- Οι κάτοικοι καλούνται να είναι προσεκτικοί λόγω της εποχής για κάστανα και καυσόξυλα.
- Υπάρχουν φωτογραφίες με αποτυπώματα ποδιών των αρκούδων στην περιοχή.
Δύο αρκούδες κυκλοφορούν στην περιοχή του Λιβαδίου Ελασσόνας τις τελευταίες ημέρες όπως ενημερώνει η Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους.
Ειδικότερα η ανάρτηση αναφέρει πως: «Δύο αρκούδες κυκλοφορούν εδώ και καιρό περιμετρικά του χωριού ή μια στην περιοχή «παρια» και η άλλη στην περιοχή «τσαιρια», συμπληρώνοντας πως «οι κάτοικοι πρέπει να προσέχουν καθώς είναι η εποχή για κάστανα και καυσόξυλα».
Δείτε φωτογραφίες με τα αποτυπώματα ποδιών των αρκούδων στην περιοχή:
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