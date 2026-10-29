Τρόμος στην Ελασσόνα: Αρκούδες κυκλοφορούν έξω από χωριό - «Δείξτε προσοχή»

Snapshot Δύο αρκούδες κινούνται στην του Λιβαδίου Ελασσόνας τις τελευταίες ημέρες.

Η μία αρκούδα βρίσκεται στην περιοχή «Παριά» και η άλλη στην περιοχή «Τσάϊρια».

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι προσεκτικοί λόγω της εποχής για κάστανα και καυσόξυλα.

Υπάρχουν φωτογραφίες με αποτυπώματα ποδιών των αρκούδων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Δύο αρκούδες κυκλοφορούν στην περιοχή του Λιβαδίου Ελασσόνας τις τελευταίες ημέρες όπως ενημερώνει η Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους.

Ειδικότερα η ανάρτηση αναφέρει πως: «Δύο αρκούδες κυκλοφορούν εδώ και καιρό περιμετρικά του χωριού ή μια στην περιοχή «παρια» και η άλλη στην περιοχή «τσαιρια», συμπληρώνοντας πως «οι κάτοικοι πρέπει να προσέχουν καθώς είναι η εποχή για κάστανα και καυσόξυλα».

Δείτε φωτογραφίες με τα αποτυπώματα ποδιών των αρκούδων στην περιοχή: