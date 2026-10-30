Γλυφάδα: Αυτοκίνητο κατάληξε στη θάλασσα– Σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και είναι καλά στην υγεία τους.
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- Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Β' Παραλία Γλυφάδας.
- Οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το όχημα.
- Οι επιβαίνοντες είναι ημεδαποί και είναι καλά στην υγεία τους.
- Δεν χρειάστηκαν βοήθεια για τον απεγκλωβισμό τους.
- Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστές.
Στη θάλασσα βρέθηκε αυτοκίνητο στη Β' Παραλία Γλυφάδας, με τους δύο επιβαίνοντες να καταφέρνουν να βγουν από το όχημα μόνοι τους.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν βοήθεια για να απεγκλωβιστούν.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στο νερό.
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