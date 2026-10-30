Χανιά: Στο εδώλιο πρώην ιερέας για την πυρπόληση του σπιτιού της εν διαστάσει συζύγου του

Snapshot Ο κατηγορούμενος φέρεται να έστειλε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύζυγό του πριν την πυρκαγιά και επικαλείται ψυχωσική συνδρομή ζητώντας μειωμένο καταλογισμό.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το ιστορικό ξύλινο σπίτι του 1623 και προκάλεσε ζημιές σε γειτονικά ακίνητα, με ιδιοκτήτες να εμφανίζονται στο δικαστήριο υπέρ της κατηγορίας.

Μετά το περιστατικό, ο 70χρονος συνελήφθη, νοσηλεύτηκε υποχρεωτικά σε ψυχιατρική κλινική και τώρα δικάζεται ενώ αναμένεται η απολογία του τον Νοέμβριο.

Η τελική δικαστική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση του καταλογισμού του, δηλαδή την ικανότητά του να αντιληφθεί και να ελέγξει τις πράξεις του. Snapshot powered by AI

Έξι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην Παλιά Πόλη των Χανίων, ένας 70χρονος Ελληνοκαναδός πρώην ιερέας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος ότι έβαλε φωτιά στην κατοικία της εν διαστάσει συζύγου του, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε γειτονικά ακίνητα.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να πυρπόλησε ένα ιστορικό ξύλινο σπίτι, κατασκευασμένο το 1623, στην οδό Πόρτου. Ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει από το φλεγόμενο κτίριο μέσω παραθύρου, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το zarpanews, σήμερα, ο 70χρονος κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εμπρησμό και πρόκληση φθορών σε ξένη περιουσία. Από την πλευρά του, επικαλείται ψυχωσική συνδρομή, ζητώντας να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός για τις πράξεις του.

Το ιστορικό της υπόθεσης και οι απειλές πριν από την πυρκαγιά

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, πριν από το περιστατικό είχαν προηγηθεί απειλητικά μηνύματα προς την εν διαστάσει σύζυγό του, με τα οποία φέρεται να προειδοποιούσε για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Η γυναίκα είχε επιστρέψει στα Χανιά από τον Καναδά, όπου ζούσε μαζί του, επιδιώκοντας να απομακρυνθεί από την επιθετική συμπεριφορά του. Είχε εγκατασταθεί σε δική της κατοικία στην Παλιά Πόλη, ενώ η ανησυχία της για τη στάση του πρώην συζύγου της την είχε οδηγήσει να ενημερώσει τον δικηγόρο της.

Κατόπιν νομικής συμβουλής, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας στο σημείο επτά αστυνομικούς. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν δύο κλειδαράδες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο σπίτι.

Ωστόσο, η επιχείρηση προσέγγισης του 70χρονου αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς είχε κλειδώσει την πόρτα και είχε τοποθετήσει έπιπλα πίσω από αυτήν, εμποδίζοντας την είσοδο. Όπως φέρεται να ανέφερε αργότερα, είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη» – Τα απειλητικά μηνύματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχουν τα μηνύματα που φέρεται να έστελνε ο κατηγορούμενος στην πρώην σύζυγό του μετά τον χωρισμό τους. Ανάμεσα στις απειλές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ήταν οι φράσεις «Δεν θα μείνει τίποτα από τα πράγματά σου σκύλα» και «Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη».

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος μετά την πράξη του, είχε την πεποίθηση ότι η εν διαστάσει σύζυγός του είχε βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο ακίνητο μαζί με νέο σύντροφο, γεγονός που, όπως ανέφερε, τον οδήγησε στην απόφαση να το κάψει.

Μετά τον απεγκλωβισμό του από το φλεγόμενο κτίριο, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ αποφασίστηκε η ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Η δικαστική εξέλιξη και το ζήτημα του καταλογισμού

Ο 70χρονος είχε υπηρετήσει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής από το 1982 έως το 2015. Τότε αποχώρησε από την ενορία του, χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Στη δικαστική διαδικασία έδωσαν το «παρών» και ιδιοκτήτες γειτονικών κατοικιών, οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές από την πυρκαγιά και παρέστησαν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναγνώστηκαν οι καταθέσεις που είχαν δοθεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καθώς και το σύνολο των ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου.

Η δίκη διακόπηκε αργά το μεσημέρι και αναμένεται να συνεχιστεί τον Νοέμβριο, οπότε έχει προγραμματιστεί η απολογία του 70χρονου.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική δικαστική κρίση αναμένεται να διαδραματίσει η αξιολόγηση του καταλογισμού, δηλαδή το κατά πόσο ο κατηγορούμενος είχε την ικανότητα να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα των πράξεών του και να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή την αντίληψη. Από την κρίση του δικαστηρίου στο συγκεκριμένο ζήτημα θα εξαρτηθούν τόσο η ποινική μεταχείρισή του όσο και οι όροι έκτισης τυχόν ποινής.