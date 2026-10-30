Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου 80χρονου - Συνελήφθη 46χρονος για δολοφονία με στραγγαλισμό

Τον ηλικιωμένο εντόπισε νεκρό στο σπίτι του ο γιος του στις 25 Ιουλίου 2026

Ελένη Ευστρατίου

Γαλάτσι: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου 80χρονου - Συνελήφθη 46χρονος για δολοφονία με στραγγαλισμό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός 80χρονου στο Γαλάτσι που βρέθηκε νεκρός στις 25 Ιουλίου 2026.
  • Συνελήφθη 46χρονος ως ύποπτος για στραγγαλισμό του ηλικιωμένου, με πιθανό κίνητρο τη ληστεία 300 ευρώ.
  • Ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία, καθώς ο δράστης φέρεται να έκλεισε το στόμα του θύματος με μαξιλάρι και στη συνέχεια τον στραγγάλισε.
  • Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην κατοικία, υποδεικνύοντας ότι ο δράστης είχε πρόσβαση στο σπίτι του θύματος.
  • Ο 46χρονος παρουσίασε αντιφατικές καταθέσεις και κρατείται, με την απολογία του να προγραμματίζεται για τις 2 Νοεμβρίου.
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Εξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου ενός 80χρονου στο Γαλάτσι στις 25 Ιουλίου 2026, η οποία αποδείχθηκε τελικά δολοφονία.

Ένας 45χρονος συνελήφθη για το περιστατικό, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 2/11.

Τον 80χρονο εντόπισε νεκρό ο γιος του μέσα στο διαμέρισμα που έμενε στην οδό Ανδρούτσου, αφού τον καλούσε επανειλημμένα και δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατός του ήρθε από ασφυξία και το πιθανό κίνητρο φέρεται να είναι η ληστεία, καθώς έλειπαν από το διαμέρισμα το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανέφερε το STAR, φέρεται να του είχαν κλείσει το στόμα με μαξιλάρι και στη συνέχεια να τον είχαν στραγγαλίσει με τα χέρια. Στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και έτσι μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

O 46χρονος φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε εισέλθει στο σπίτι του ηλικιωμένου πριν από τον θάνατό του.

Οι αντιφάσεις του 46χρονου

Ένα από τα στοιχεία που φέρεται να απασχόλησαν ιδιαίτερα τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Η έρευνα κατέληξε στην εκτίμηση ότι ο δράστης είχε πρόσβαση στην κατοικία του 81χρονου.

Από κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε ο ύποπτος, ο οποίος κλήθηκε για κατάθεση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Οι απαντήσεις του φέρεται να παρουσίασαν πολλές αντιφάσεις, ενώ οι Αρχές συγκέντρωσαν και πρόσθετα στοιχεία.

Ο 46χρονος συνελήφθη σήμερα από τις Αρχές και έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ η απολογία του τη Δευτέρα αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη.

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