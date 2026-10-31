Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Οκτωβρίου

Τα Νέα: Σκληρό πόκερ στη Νέα Υόρκη

Η Καθημερινή: Ο πληθυσμός μειώνεται, η ζήτηση για σπίτια αυξάνεται

Απογευματινή: Ανασφάλεια στις γειτονιές από τις φονικές λεηλασίες των Ρομά

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

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