Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ανασφάλεια στις γειτονιές από τις φονικές λεηλασίες των Ρομά

Ελεύθερος Τύπος: Τρέχουν οι δηλώσεις για αυθαίρετα, ημιυπαίθριους

Η Καθημερινή: Ο πληθυσμός μειώνεται, η ζήτηση για σπίτια αυξάνεται

Τα Νέα: Σκληρό πόκερ στη Νέα Υόρκη

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Οκτωβρίου

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