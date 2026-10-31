Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ανασφάλεια στις γειτονιές από τις φονικές λεηλασίες των Ρομά
Ελεύθερος Τύπος: Τρέχουν οι δηλώσεις για αυθαίρετα, ημιυπαίθριους
Η Καθημερινή: Ο πληθυσμός μειώνεται, η ζήτηση για σπίτια αυξάνεται
Τα Νέα: Σκληρό πόκερ στη Νέα Υόρκη
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
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