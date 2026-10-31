Θεσσαλονίκη: 17χρονος χτύπησε 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος - Στο νοσοκομείο

Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε βάρος 13χρονου μαθητή, κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Θεσσαλονίκη: 17χρονος χτύπησε 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος - Στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για επίθεση σε 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026 σε σχολικό συγκρότημα της πόλης.
  • Ο 17χρονος χτύπησε τον 13χρονο στο στήθος και στο πρόσωπο, προκαλώντας ζημιά και στα γυαλιά του θύματος.
  • Ο 13χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται.
  • Η σύλληψη του 17χρονου έγινε την επόμενη μέρα μετά την καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
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Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε βάρος 13χρονου μαθητή, κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026, σε σχολικό συγκρότημα της πόλης. Ο 17χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 13χρονο και στη συνέχεια να τον χτύπησε στο στήθος και στο πρόσωπο.

Από το χτύπημα προκλήθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία, ζημιά και στα γυαλιά του 13χρονου, καθώς έσπασε τμήμα τους.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε από τον πατέρα του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται προληπτικά. Η σύλληψη του 17χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί της επόμενης ημέρας, μετά την καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

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