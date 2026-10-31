Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Η νεαρή διαγνώστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί την περασμένη Τρίτη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 20χρονη από την Κοζάνη διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.
  • Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.
  • Το ιατρικό προσωπικό ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της λοίμωξης.
  • Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
  • Η 20χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και συνεχίζει την προσπάθεια ανάρρωσης.
Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μια 20χρονη από την Κοζάνη, η οποία διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Kozanimedia, η νεαρή είχε μεταφερθεί την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη λοίμωξη.

Η διάγνωση σήμανε άμεσα συναγερμό στο νοσοκομείο, με το ιατρικό προσωπικό να ενεργοποιεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και να ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες.

Όπως αναφέρει το Kozanimedia, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της 20χρονης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Η νεαρή εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας τη δική της μάχη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο: Σφουγγαρίστρα η σημαία της Μπαρτσελόνα σε αγώνες στο Καζακστάν - Οργή των οπαδών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Με σκληρά αντίποινα απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ: Εντολή Χαμενεΐ για «απεριόριστη αντίδραση χωρίς γεωγραφικά όρια»

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Belle Époque: Το Παρίσι της λάμψης, των καμπαρέ και της τέχνης ζωντανεύει στο Μουσείο Γουλανδρή

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής 2026. Επιστήμη, πολιτεία και ακαδημαϊκή κοινότητα στον «Δημόκριτο» για το μέλλον της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών κλοπής χαλκού - Πάνω από 9 χιλιόμετρα κλεμένα καλώδια»

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Halloween προκαλεί «εκνευρισμό» σε Γαλλία- Γερμανία: Οι μάσκες στις διαδηλώσεις «κρύβουν» ταραχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Το δώρο ζωής που περίμενε 13 χρόνια – Η συγκινητική ιστορία ενός 58χρονου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κλέβει το Δημόσιο κάνει μεγάλο λάθος» - Όσα είπε στο briefing

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές πανικού σε σχολείο: 21χρονος εισέβαλε σε τάξη με αλυσοπρίονο - Επιτέθηκε σε δύο 14χρονες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στον Guardian το κλείσμο της «Μουριάς» - «Το τελευταίο οχυρό των Εξαρχείων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Οι επικίνδυνες περιοχές

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί - Σπάει τη σιωπή της η σύντροφός του

12:55LIFESTYLE

Η Λιόλιου...κουτούλησε τον Ρουβά - Το ατύχημα στο χορευτικό της πρεμιέρας τους

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

11:49LIFESTYLE

«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Πολεμικού Ναυτικού με εντολή Δένδια ο υπαξιωματικός-κατα συρροήν εμπρηστής

11:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκα θέλει» - Οι νέοι σοκαριστικοί διάλογοι του κυκλώματος στο «Χωριατικό»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

10:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Bread Factory: Ζητούν αποδέσμευση λογαριασμών και δηλώνουν καμία σχέση με το Χωριάτικο

13:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ