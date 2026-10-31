Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα - Μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη
Η νεαρή διαγνώστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί την περασμένη Τρίτη
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- Μια 20χρονη από την Κοζάνη διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.
- Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.
- Το ιατρικό προσωπικό ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της λοίμωξης.
- Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
- Η 20χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και συνεχίζει την προσπάθεια ανάρρωσης.
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μια 20χρονη από την Κοζάνη, η οποία διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Kozanimedia, η νεαρή είχε μεταφερθεί την περασμένη Τρίτη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη λοίμωξη.
Η διάγνωση σήμανε άμεσα συναγερμό στο νοσοκομείο, με το ιατρικό προσωπικό να ενεργοποιεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και να ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες.
Όπως αναφέρει το Kozanimedia, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της 20χρονης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.
Η νεαρή εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας τη δική της μάχη.