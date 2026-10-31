Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική πορεία στους δρόμους της πόλης

Snapshot Πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή λιμενεργατών, εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και κατευθύνθηκε προς την είσοδο του λιμανιού.

Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης για τα λιμάνια ενάντια στον πόλεμο.

Η δράση διοργανώθηκε κυρίως από συνδικάτα λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια παγκοσμίως.

Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στη στρατιωτική χρήση των εμπορικών λιμανιών. Snapshot powered by AI

Αντιπολεμική πορεία που ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου (Αριστοτέλους) και κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης έως την είσοδο του λιμανιού πραγματοποίησαν απόψε λιμενεργάτες, μέλη εργατικών σωματείων,φοιτητικών συλλόγων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Δράσης για τα λιμάνια ενάντια στον πόλεμο. Διοργανώθηκε κυρίως από συνδικάτα λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο κατά της στρατιωτικής χρήσης των εμπορικών λιμανιών.

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