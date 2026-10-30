Θεσσαλονίκη: Ντεραπάρισε αυτοκίνητο στη Μουδανιών - Μία τραυματίας

Snapshot Ντεραπάρισε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, στο ύψος του Νέου Ρυσίου, προς Χαλκιδική.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στα στηθαία, με αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος.

Μία γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο τραυματισμός της γυναίκας δεν θεωρείται σοβαρός.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών στο ύψος του Νέου Ρυσίου, στον ρεύμα προς Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί, ο οδηγός του ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στα στηθαία με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε μία γυναίκα ηλικίας 45 ετών, και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω αντιμετώπιση, ωστόσο, ο τραυματισμός της δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης