Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οι 20 αυξήσεις και ελαφρύνσεις που θα δούμε στην τσέπη μας
Ελεύθερος Τύπος: Οι πίνακες με τα νέα εφάπαξ και επικουρικές
Τα Νέα: Φοροελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες... και νέες ρυθμίσεις για δόμηση και άδειες
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
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