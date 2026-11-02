Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Οι 20 αυξήσεις και ελαφρύνσεις που θα δούμε στην τσέπη μας

Ελεύθερος Τύπος: Οι πίνακες με τα νέα εφάπαξ και επικουρικές

Τα Νέα: Φοροελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες... και νέες ρυθμίσεις για δόμηση και άδειες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.