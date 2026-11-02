Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Πολεοδομία Κατερίνης, όπου κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε σε τουλάχιστον πέντε συλλήψεις, στο πλαίσιο έρευνας για την εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος με πιθανή συμμετοχή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Όπως αναφέρει το olympiobima, Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να είναι πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με βασικό στόχο να αποσαφηνιστεί η έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας, καθώς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την επιχείρηση στους χώρους της Πολεοδομίας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις καταγγελίες για ενδεχόμενες παράνομες συναλλαγές και πρακτικές.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε συλλήψεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο υπαλλήλων της πολεοδομικής υπηρεσίας και ιδιωτών μηχανικών που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο των εμπλεκομένων, ο τρόπος λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και οι ενδεχόμενες ευθύνες κάθε προσώπου.

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