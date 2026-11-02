Αναβάλλεται η συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Ρόδου λόγω της κακοκαιρίας

Snapshot Αναβάλλεται η συνέντευξη Τύπου του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και του συναγερμού «Red Code».

Η συνέντευξη δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, παρά τη μεταφορά της για τις 16:00, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση ελήφθη μετά από προειδοποίηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Η προστασία των δημοσιογράφων και των συμμετεχόντων ήταν η κύρια αιτία της αναβολής.

Δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για τη συνέντευξη, η οποία θα ανακοινωθεί με μελλοντική ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα (2/11), συνέντευξη Τύπου του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, εξαιτίας της προειδοποίησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και της ενεργοποίησης του επιπέδου συναγερμού «Red Code».

Την αναβολή ανακοίνωσε επίσημα το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ρόδου, διευκρινίζοντας ότι η συνέντευξη, η οποία είχε ήδη μετατεθεί για τις 16:00, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη μετά την προειδοποίηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες καθιστούν επισφαλείς τις μετακινήσεις.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των δημοσιογράφων και όλων όσοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στη συνέντευξη Τύπου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία για τη συνέντευξη του δημάρχου Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Ρόδου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση φοροαπάτης «Χωριάτικο» καθώς φέρεται να είχε διασυνδέσεις με μέλη του φερόμενου κυκλώματος που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα.

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